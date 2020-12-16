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Медведев призвал разработать план действий защиты от новых инфекций
Медведев призвал разработать план действий защиты от новых инфекций
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо подумать над разработкой единого плана действий по защите от новых инфекций, важно... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:42
2020-12-16T13:42
2020-12-16T13:49
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо подумать над разработкой единого плана действий по защите от новых инфекций, важно подготовить соответствующие документы в самые короткие сроки."Нужно подумать и над разработкой единого плана действий или, если хотите, дорожной карты, которая позволит своевременно защититься от подобных кризисных явлений в будущем. Мы не так давно этот вопрос тоже рассматривали на одном из совещаний, там есть ряд поручений, в том числе президентские поручения", - заявил Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.Он подчеркнул, что представители разных уровней власти - и федерального, и регионального, и муниципального - должны точно знать, что им делать при возникновении чрезвычайных ситуаций. "Такого рода регламенты и такого рода документы должны быть подготовлены в самые короткие сроки", - указал зампред Совбеза.
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здоровье - общество, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
заявил, что необходимо подумать над разработкой единого плана действий по защите от новых инфекций, важно подготовить соответствующие документы в самые короткие сроки.
"Нужно подумать и над разработкой единого плана действий или, если хотите, дорожной карты, которая позволит своевременно защититься от подобных кризисных явлений в будущем. Мы не так давно этот вопрос тоже рассматривали на одном из совещаний, там есть ряд поручений, в том числе президентские поручения", - заявил Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Он подчеркнул, что представители разных уровней власти - и федерального, и регионального, и муниципального - должны точно знать, что им делать при возникновении чрезвычайных ситуаций. "Такого рода регламенты и такого рода документы должны быть подготовлены в самые короткие сроки", - указал зампред Совбеза.