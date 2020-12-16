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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/pandemiya-1589540397.html
Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии
Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии
Пандемия нового коронавируса далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:03
2020-12-16T17:03
распространение нового коронавируса
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Пандемия нового коронавируса далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении."Пандемия далека от завершения", - сказала она.Ранее в ЕК отмечали, что бороться с распространением вируса необходимо на глобальном уровне, поскольку в одной части света люди не будут в безопасности, пока и в другой части света не произойдёт того же.Еврокомиссия договорилась о покупке для ЕС более 2 миллиардов разрабатываемых вакцин от COVID-19, они поступят на рынок, если успешно пройдут все испытания и проверки. Первая вакцина может получить необходимые разрешения в ЕС уже в декабре.При этом население Евросоюза составляет менее 500 миллиардов человек. ЕК, договариваясь с компаниями-производителями потенциальной вакцины, закладывала возможность распространения их препарата и в другие страны мира.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии

17:03 16.12.2020
 
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Robert Michael
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Пандемия нового коронавируса далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.
"Пандемия далека от завершения", - сказала она.

"Чтобы завершить пандемию, необходимо, чтобы до 70% населения было вакцинировано", - написала она в своём Twitter.

Ранее в ЕК отмечали, что бороться с распространением вируса необходимо на глобальном уровне, поскольку в одной части света люди не будут в безопасности, пока и в другой части света не произойдёт того же.
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Еврокомиссия договорилась о покупке для ЕС более 2 миллиардов разрабатываемых вакцин от COVID-19, они поступят на рынок, если успешно пройдут все испытания и проверки. Первая вакцина может получить необходимые разрешения в ЕС уже в декабре.
При этом население Евросоюза составляет менее 500 миллиардов человек. ЕК, договариваясь с компаниями-производителями потенциальной вакцины, закладывала возможность распространения их препарата и в другие страны мира.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
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