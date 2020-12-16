https://ria.ru/20201216/pandemiya-1589540397.html
Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии
Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии
Пандемия нового коронавируса далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:03
2020-12-16T17:03
2020-12-16T17:03
распространение нового коронавируса
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_61979b7fec98314dc6a3b7251c937b8a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Пандемия нового коронавируса далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении."Пандемия далека от завершения", - сказала она.Ранее в ЕК отмечали, что бороться с распространением вируса необходимо на глобальном уровне, поскольку в одной части света люди не будут в безопасности, пока и в другой части света не произойдёт того же.Еврокомиссия договорилась о покупке для ЕС более 2 миллиардов разрабатываемых вакцин от COVID-19, они поступят на рынок, если успешно пройдут все испытания и проверки. Первая вакцина может получить необходимые разрешения в ЕС уже в декабре.При этом население Евросоюза составляет менее 500 миллиардов человек. ЕК, договариваясь с компаниями-производителями потенциальной вакцины, закладывала возможность распространения их препарата и в другие страны мира.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201216/kovid-1589522574.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6f6c6b9cb74ff0ecb0941377c7a28f8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире