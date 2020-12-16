https://ria.ru/20201216/pandemiya-1589540397.html

Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии

Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии

Пандемия нового коронавируса далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:03

2020-12-16T17:03

2020-12-16T17:03

распространение нового коронавируса

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Пандемия нового коронавируса далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении."Пандемия далека от завершения", - сказала она.Ранее в ЕК отмечали, что бороться с распространением вируса необходимо на глобальном уровне, поскольку в одной части света люди не будут в безопасности, пока и в другой части света не произойдёт того же.Еврокомиссия договорилась о покупке для ЕС более 2 миллиардов разрабатываемых вакцин от COVID-19, они поступят на рынок, если успешно пройдут все испытания и проверки. Первая вакцина может получить необходимые разрешения в ЕС уже в декабре.При этом население Евросоюза составляет менее 500 миллиардов человек. ЕК, договариваясь с компаниями-производителями потенциальной вакцины, закладывала возможность распространения их препарата и в другие страны мира.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/kovid-1589522574.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире