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Власти Петербурга не планируют вводить новые ограничения по COVID-19
Власти Петербурга не планируют вводить новые ограничения по COVID-19
Введение дополнительных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге не планируется, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:30
2020-12-16T19:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Введение дополнительных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге не планируется, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев."Несмотря на непростую ситуацию, следует отметить наметившуюся тенденцию стабилизации заболеваемости COVID-19, еженедельный прирост заболеваемости составил 1,1%. По данным Роспотребнадзора, ежедневно выявляется 3,7-3,8 тысячи случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки установлено 3758 новых случаев, что меньше данных, зафиксированных ранее. Значительную роль в этом сыграли ранее веденные ограничительные меры. В настоящее время их достаточно. Но ситуация может измениться. Хочу подчеркнуть, что введение дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

Власти Петербурга не планируют вводить новые ограничения по COVID-19

19:30 16.12.2020 (обновлено: 19:35 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на одну из набережных в Санкт-Петербурге
Вид на одну из набережных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Введение дополнительных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге не планируется, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.
"Несмотря на непростую ситуацию, следует отметить наметившуюся тенденцию стабилизации заболеваемости COVID-19, еженедельный прирост заболеваемости составил 1,1%. По данным Роспотребнадзора, ежедневно выявляется 3,7-3,8 тысячи случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки установлено 3758 новых случаев, что меньше данных, зафиксированных ранее. Значительную роль в этом сыграли ранее веденные ограничительные меры. В настоящее время их достаточно. Но ситуация может измениться. Хочу подчеркнуть, что введение дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
 
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