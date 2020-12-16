https://ria.ru/20201216/ogranicheniya-1589572366.html

Власти Петербурга не планируют вводить новые ограничения по COVID-19

Власти Петербурга не планируют вводить новые ограничения по COVID-19

Введение дополнительных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге не планируется, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:30

2020-12-16T19:30

2020-12-16T19:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Введение дополнительных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге не планируется, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев."Несмотря на непростую ситуацию, следует отметить наметившуюся тенденцию стабилизации заболеваемости COVID-19, еженедельный прирост заболеваемости составил 1,1%. По данным Роспотребнадзора, ежедневно выявляется 3,7-3,8 тысячи случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки установлено 3758 новых случаев, что меньше данных, зафиксированных ранее. Значительную роль в этом сыграли ранее веденные ограничительные меры. В настоящее время их достаточно. Но ситуация может измениться. Хочу подчеркнуть, что введение дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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