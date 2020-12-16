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Власти Петербурга не планируют вводить новые ограничения по COVID-19
Власти Петербурга не планируют вводить новые ограничения по COVID-19
Введение дополнительных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге не планируется, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:30
2020-12-16T19:30
2020-12-16T19:35
распространение нового коронавируса
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Введение дополнительных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге не планируется, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев."Несмотря на непростую ситуацию, следует отметить наметившуюся тенденцию стабилизации заболеваемости COVID-19, еженедельный прирост заболеваемости составил 1,1%. По данным Роспотребнадзора, ежедневно выявляется 3,7-3,8 тысячи случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки установлено 3758 новых случаев, что меньше данных, зафиксированных ранее. Значительную роль в этом сыграли ранее веденные ограничительные меры. В настоящее время их достаточно. Но ситуация может измениться. Хочу подчеркнуть, что введение дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество