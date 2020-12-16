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Собянин рассказал, когда вернет очное обучение в школах
Собянин рассказал, когда вернет очное обучение в школах
Очное обучение в московских школах вернётся, как только пандемия коронавируса пойдёт на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:48
2020-12-16T14:23
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская городская дума
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Очное обучение в московских школах вернётся, как только пандемия коронавируса пойдёт на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Когда мы вводим дистанционное обучение - мы делаем это не от хорошей жизни. Мы это вводим для того, чтобы на пике пандемии уберечь здоровье и жизни тысячам москвичей", - сказал он, выступая с отчетом в Мосгордуме."Очное обучение ничего не заменит, поэтому при первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы вернём нормальное очное обучение. Мы сами этого хотим, посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться", - добавил мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская городская дума, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, когда вернет очное обучение в школах

13:48 16.12.2020 (обновлено: 14:23 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУченик во время электронного урока в московской школе
Ученик во время электронного урока в московской школе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Очное обучение в московских школах вернётся, как только пандемия коронавируса пойдёт на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Когда мы вводим дистанционное обучение - мы делаем это не от хорошей жизни. Мы это вводим для того, чтобы на пике пандемии уберечь здоровье и жизни тысячам москвичей", - сказал он, выступая с отчетом в Мосгордуме.
"Очное обучение ничего не заменит, поэтому при первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы вернём нормальное очное обучение. Мы сами этого хотим, посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться", - добавил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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