https://ria.ru/20201216/obuchenie-1589489534.html

Собянин рассказал, когда вернет очное обучение в школах

Собянин рассказал, когда вернет очное обучение в школах

Очное обучение в московских школах вернётся, как только пандемия коронавируса пойдёт на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:48

2020-12-16T13:48

2020-12-16T14:23

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Очное обучение в московских школах вернётся, как только пандемия коронавируса пойдёт на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Когда мы вводим дистанционное обучение - мы делаем это не от хорошей жизни. Мы это вводим для того, чтобы на пике пандемии уберечь здоровье и жизни тысячам москвичей", - сказал он, выступая с отчетом в Мосгордуме."Очное обучение ничего не заменит, поэтому при первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы вернём нормальное очное обучение. Мы сами этого хотим, посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться", - добавил мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589481320.html

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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская городская дума, сергей собянин, москва, общество