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Завод в Петербурге поможет восстановить сгоревшие часы Нотр-Дама
Завод в Петербурге поможет восстановить сгоревшие часы Нотр-Дама
Часовой завод "Ракета" в Санкт-Петербурге примет участие в восстановлении монументальных часов в соборе Парижской Богоматери после пожара, сообщает предприятие... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:46
2020-12-16T19:46
россия
нотр-дам (собор парижской богоматери)
пожар в соборе парижской богоматери
эммануэль макрон
франция
париж
санкт-петербург
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Часовой завод "Ракета" в Санкт-Петербурге примет участие в восстановлении монументальных часов в соборе Парижской Богоматери после пожара, сообщает предприятие в среду."Инженеры "Ракеты" уже начали изучать конструкцию механизма часов в соборе Парижской Богоматери, чтобы понять, какие детали они смогут разработать на часовом заводе… в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.Как отмечает "Ракета", во Франции сейчас нет технологии выпуска монументальных часов, тогда как петербургское предприятие имеет опыт разработки и производства самого большого механизма в мире - монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве. Этот механизм размером шесть на семь метров весит четыре с половиной тонны и состоит из более 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом.Как сообщалось, в конце ноября рабочие закончили демонтаж строительных лесов, окружавших шпиль собора Парижской Богоматери во время пожара более полутора лет назад. Конструкция строительных лесов общим весом 200 тонн состояла из 40 тысяч фрагментов, высота половины из них превышала несколько десятков метров. Во время пожара части конструкции расплавились и оказались спаянными между собой. Работы по их удалению, необходимые для начала восстановления собора, начались 8 июня.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
https://ria.ru/20200803/1575289926.html
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россия, нотр-дам (собор парижской богоматери), пожар в соборе парижской богоматери, эммануэль макрон, франция, париж, санкт-петербург, в мире

Завод в Петербурге поможет восстановить сгоревшие часы Нотр-Дама

19:46 16.12.2020
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в соборе Парижской Богоматери
Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Часовой завод "Ракета" в Санкт-Петербурге примет участие в восстановлении монументальных часов в соборе Парижской Богоматери после пожара, сообщает предприятие в среду.
"Инженеры "Ракеты" уже начали изучать конструкцию механизма часов в соборе Парижской Богоматери, чтобы понять, какие детали они смогут разработать на часовом заводе… в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Интерьер Нотр-Дам-де-Пари - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 10:33Культура
В Париже началась реставрация органа в сгоревшем соборе Нотр-Дам-де-Пари
Как отмечает "Ракета", во Франции сейчас нет технологии выпуска монументальных часов, тогда как петербургское предприятие имеет опыт разработки и производства самого большого механизма в мире - монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве. Этот механизм размером шесть на семь метров весит четыре с половиной тонны и состоит из более 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом.
Как сообщалось, в конце ноября рабочие закончили демонтаж строительных лесов, окружавших шпиль собора Парижской Богоматери во время пожара более полутора лет назад. Конструкция строительных лесов общим весом 200 тонн состояла из 40 тысяч фрагментов, высота половины из них превышала несколько десятков метров. Во время пожара части конструкции расплавились и оказались спаянными между собой. Работы по их удалению, необходимые для начала восстановления собора, начались 8 июня.
Площадь перед собором Нотр-Дам-де-Пари - РИА Новости, 1920, 31.05.2020
31 мая, 16:40Культура
Площадь перед Нотр-Дам открыли для посетителей
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
 
РоссияНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)Пожар в соборе Парижской БогоматериЭммануэль МакронФранцияПарижСанкт-ПетербургВ мире
 
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