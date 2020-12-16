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https://ria.ru/20201216/navalnyy-1589518278.html
Лавров счел забавными публикации о втором "отравлении" Навального
Лавров счел забавными публикации о втором "отравлении" Навального
Сообщения в западных СМИ о двойном или даже тройном "отравлении" Алексея Навального говорят об отсутствии у партнеров этики, заявил глава российского МИД Сергей РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:05
2020-12-16T16:05
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
германия
сша
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сообщения в западных СМИ о двойном или даже тройном "отравлении" Алексея Навального говорят об отсутствии у партнеров этики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Хорватии в Загребе. По его мнению, "все эти новости забавно читать", но манера, в которой они преподносятся, говорит лишь об отсутствии у западных партнеров каких-либо этических норм, навыков нормальной технологической работы, а также о нежелании выполнять международно-правовые нормы и устанавливать факты.Москва уже привыкла к тому, что США и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, добавил Лавров."Человеку стало обидно"Публикации, в которых говорится о том, что Навального якобы не раз пытались отравить, прокомментировал и постоянный представитель России при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.Он напомнил, что сначала звучали обвинения в адрес одной российской спецслужбы, а теперь вектор переместился на другую."Тогда кампанию по обвинению сотрудников до этого нужно сменять из топ-листа. Все это выглядит, с одной стороны, комично, а с другой — вызывает массу вопросов к тому, кому изначально это было выгодно", — заключил Чижов.Публикации об отравленииВ конце прошлой недели в британской газете Sunday Times появилась статья, в которой говорилось, что "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" Навального, отравив его "второй дозой яда", когда он лежал в искусственной коме в омской больнице. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на анонимных представителей немецких спецслужб, не привели.На следующий день сам Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал новый материал. В нем утверждается, что блогеру известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ" и что именно эти люди неоднократно пытались его отравить.По словам Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск, но раньше он об этом не знал. Доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению, в публикации не приводится.Авторы "расследования отравления" — сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей". Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.Навальный и Bellingcat строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Кроме того, блогер утверждает, что российские медики, оказавшие ему помощь в Омске, делали ложные заявления по его диагнозу.При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из упоминаемых ими "сотрудников ФСБ" был в Омске во время госпитализации Навального. Таким образом, они опровергают версию Sunday Times о повторной попытке "отравления" блогера. Инцидент с НавальнымНавальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа по существу дела так и не поступило.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела свое исследование и заявила, что Навального отравили веществом, аналогичным по характеристикам "Новичку", однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Но, как пояснил президент Владимир Путин на недавней встрече с членами Совета по правам человека, уголовное дело по инциденту с Навальным не возбуждают, потому что по нему нет материалов. Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно запрашивала у зарубежных коллег хотя бы официальное заключение, но Берлин запросы игнорировал."Наши готовы приехать за границу — и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" — сказал Путин.Он добавил, что российская сторона готова принять все материалы по этому делу и провести тщательное расследование.
https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/putin-1588801450.html
https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589086394.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/navalnyy-1589176239.html
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госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), германия, сша

Лавров счел забавными публикации о втором "отравлении" Навального

16:05 16.12.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Загребе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Загребе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сообщения в западных СМИ о двойном или даже тройном "отравлении" Алексея Навального говорят об отсутствии у партнеров этики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Хорватии в Загребе.
По его мнению, "все эти новости забавно читать", но манера, в которой они преподносятся, говорит лишь об отсутствии у западных партнеров каких-либо этических норм, навыков нормальной технологической работы, а также о нежелании выполнять международно-правовые нормы и устанавливать факты.
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Москва уже привыкла к тому, что США и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, добавил Лавров.
"Логика здесь такая: вот если мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", — считает министр.

"Человеку стало обидно"

Публикации, в которых говорится о том, что Навального якобы не раз пытались отравить, прокомментировал и постоянный представитель России при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.
"Тут я не вижу никакой логики. Очевидно, на фоне пандемии и других новостей "первой линии" судьба Навального стала уходить в тень. Наверное, человеку стало обидно, и он решил поддержать интерес", — сказал дипломат на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что сначала звучали обвинения в адрес одной российской спецслужбы, а теперь вектор переместился на другую.
"Тогда кампанию по обвинению сотрудников до этого нужно сменять из топ-листа. Все это выглядит, с одной стороны, комично, а с другой — вызывает массу вопросов к тому, кому изначально это было выгодно", — заключил Чижов.
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Публикации об отравлении

В конце прошлой недели в британской газете Sunday Times появилась статья, в которой говорилось, что "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" Навального, отравив его "второй дозой яда", когда он лежал в искусственной коме в омской больнице. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на анонимных представителей немецких спецслужб, не привели.
На следующий день сам Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал новый материал. В нем утверждается, что блогеру известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ" и что именно эти люди неоднократно пытались его отравить.
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По словам Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск, но раньше он об этом не знал. Доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению, в публикации не приводится.
Авторы "расследования отравления" — сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей". Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.
Навальный и Bellingcat строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Кроме того, блогер утверждает, что российские медики, оказавшие ему помощь в Омске, делали ложные заявления по его диагнозу.
При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из упоминаемых ими "сотрудников ФСБ" был в Омске во время госпитализации Навального. Таким образом, они опровергают версию Sunday Times о повторной попытке "отравления" блогера.
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14 декабря, 17:10Сказано в эфире
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Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа по существу дела так и не поступило.
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При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
ОЗХО по запросу Берлина провела свое исследование и заявила, что Навального отравили веществом, аналогичным по характеристикам "Новичку", однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.
Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Но, как пояснил президент Владимир Путин на недавней встрече с членами Совета по правам человека, уголовное дело по инциденту с Навальным не возбуждают, потому что по нему нет материалов.
Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно запрашивала у зарубежных коллег хотя бы официальное заключение, но Берлин запросы игнорировал.
"Наши готовы приехать за границу — и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" — сказал Путин.
Он добавил, что российская сторона готова принять все материалы по этому делу и провести тщательное расследование.
 
Госпитализация Алексея НавальногоСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГерманияСША
 
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