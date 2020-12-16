https://ria.ru/20201216/navalnyy-1589518278.html

Лавров счел забавными публикации о втором "отравлении" Навального

Лавров счел забавными публикации о втором "отравлении" Навального

Сообщения в западных СМИ о двойном или даже тройном "отравлении" Алексея Навального говорят об отсутствии у партнеров этики, заявил глава российского МИД Сергей РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:05

2020-12-16T16:05

2020-12-16T16:05

госпитализация алексея навального

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

германия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589468213_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_91367bb63689b53cdf2ab9283b59329a.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сообщения в западных СМИ о двойном или даже тройном "отравлении" Алексея Навального говорят об отсутствии у партнеров этики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Хорватии в Загребе. По его мнению, "все эти новости забавно читать", но манера, в которой они преподносятся, говорит лишь об отсутствии у западных партнеров каких-либо этических норм, навыков нормальной технологической работы, а также о нежелании выполнять международно-правовые нормы и устанавливать факты.Москва уже привыкла к тому, что США и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, добавил Лавров."Человеку стало обидно"Публикации, в которых говорится о том, что Навального якобы не раз пытались отравить, прокомментировал и постоянный представитель России при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.Он напомнил, что сначала звучали обвинения в адрес одной российской спецслужбы, а теперь вектор переместился на другую."Тогда кампанию по обвинению сотрудников до этого нужно сменять из топ-листа. Все это выглядит, с одной стороны, комично, а с другой — вызывает массу вопросов к тому, кому изначально это было выгодно", — заключил Чижов.Публикации об отравленииВ конце прошлой недели в британской газете Sunday Times появилась статья, в которой говорилось, что "сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство" Навального, отравив его "второй дозой яда", когда он лежал в искусственной коме в омской больнице. Доказательств этой гипотезы журналисты, ссылающиеся на анонимных представителей немецких спецслужб, не привели.На следующий день сам Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat опубликовал новый материал. В нем утверждается, что блогеру известны имена восьмерых "сотрудников ФСБ" и что именно эти люди неоднократно пытались его отравить.По словам Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе в Новосибирск и Томск, но раньше он об этом не знал. Доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению, в публикации не приводится.Авторы "расследования отравления" — сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей". Эти утверждения не раз опровергали российские официальные лица.Навальный и Bellingcat строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Кроме того, блогер утверждает, что российские медики, оказавшие ему помощь в Омске, делали ложные заявления по его диагнозу.При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из упоминаемых ими "сотрудников ФСБ" был в Омске во время госпитализации Навального. Таким образом, они опровергают версию Sunday Times о повторной попытке "отравления" блогера. Инцидент с НавальнымНавальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии заявили, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа по существу дела так и не поступило.При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.ОЗХО по запросу Берлина провела свое исследование и заявила, что Навального отравили веществом, аналогичным по характеристикам "Новичку", однако оно не значится в списках запрещенных химикатов.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки. Но, как пояснил президент Владимир Путин на недавней встрече с членами Совета по правам человека, уголовное дело по инциденту с Навальным не возбуждают, потому что по нему нет материалов. Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно запрашивала у зарубежных коллег хотя бы официальное заключение, но Берлин запросы игнорировал."Наши готовы приехать за границу — и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" — сказал Путин.Он добавил, что российская сторона готова принять все материалы по этому делу и провести тщательное расследование.

https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/putin-1588801450.html

https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589086394.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/navalnyy-1589176239.html

https://ria.ru/20201210/germaniya-1588417422.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), германия, сша