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https://ria.ru/20201216/navalnyy-1589509171.html
Российский постпред прокомментировал заявления Навального об "отравлении"
Российский постпред прокомментировал заявления Навального об "отравлении"
В заявлениях Алексея Навального о его "отравлении конкретными людьми" нет никакой логики, он просто решил поддержать к себе интерес, считает постоянный... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:03
2020-12-16T15:03
госпитализация алексея навального
россия
bellingcat
владимир чижов
алексей навальный
германия
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В заявлениях Алексея Навального о его "отравлении конкретными людьми" нет никакой логики, он просто решил поддержать к себе интерес, считает постоянный представитель РФ при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов."Тут я не вижу никакой логики. Очевидно, на фоне пандемии и других новостей "первой линии" судьба Навального стала уходить в тень. Наверное, человеку стало обидно, и он решил поддержать интерес", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что сначала звучали обвинения в адрес одной спецслужбы РФ, а теперь вектор переместился на другую. "Тогда кампанию по обвинению сотрудников до этого нужно сменять из топ-листа. Все это выглядит, с одной стороны, комично, а с другой - вызывает массу вопросов к тому, кому изначально это было выгодно", - заключил постпред.Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал в понедельник материал, с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности, по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" Алексея Навального там.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты.В ходе встречи с членами Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://ria.ru/20201214/navalnyy-1589086394.html
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госпитализация алексея навального, россия, bellingcat, владимир чижов, алексей навальный, германия, в мире

Российский постпред прокомментировал заявления Навального об "отравлении"

15:03 16.12.2020
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В заявлениях Алексея Навального о его "отравлении конкретными людьми" нет никакой логики, он просто решил поддержать к себе интерес, считает постоянный представитель РФ при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.
"Тут я не вижу никакой логики. Очевидно, на фоне пандемии и других новостей "первой линии" судьба Навального стала уходить в тень. Наверное, человеку стало обидно, и он решил поддержать интерес", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
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Он добавил, что сначала звучали обвинения в адрес одной спецслужбы РФ, а теперь вектор переместился на другую. "Тогда кампанию по обвинению сотрудников до этого нужно сменять из топ-листа. Все это выглядит, с одной стороны, комично, а с другой - вызывает массу вопросов к тому, кому изначально это было выгодно", - заключил постпред.
Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал в понедельник материал, с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, пытались неоднократно его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за ним по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск и Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.
Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности, по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых неоднократно опровергали российские официальные лица.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 13:04
Песков назвал чушью статью Times о повторной попытке отравить Навального
CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.
При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" Алексея Навального там.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты.
В ходе встречи с членами Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияBellingcatВладимир ЧижовАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
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