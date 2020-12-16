https://ria.ru/20201216/narkolaboratoriya-1589544149.html
В Ленинградской области ликвидировали крупную нарколабораторию
В Ленинградской области ликвидировали крупную нарколабораторию
Сотрудники полиции задержали 54-летнего неработающего жителя Тосненского района Ленинградской области по подозрению в производстве и сбыте наркотического... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:13
2020-12-16T17:13
2020-12-16T17:13
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 54-летнего неработающего жителя Тосненского района Ленинградской области по подозрению в производстве и сбыте наркотического средства и ликвидировали его лабораторию, где изъяли около 60 килограммов наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в Лисинском сельском поселении, в частном доме обнаружено несколько пакетов с наркотическим средством общей массой около 59 килограммов, а также химическое оборудование. Изъяты три карабина и несколько десятков патронов", - сказала Волк.По ее словам, как стало известно из оперативной информации, задержанный занимался изготовлением и продажей синтетических наркотиков оптовыми партиями, передавая свой товар клиентам из рук в руки."Устанавливаются каналы поставки наркотиков и все факты противоправной деятельности указанного гражданина, а также его возможных соучастников", - добавила Волк.Главным следственным управлением ГУМВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (Покушение), части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)."В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия", - добавила Волк.
https://ria.ru/20201216/narkotiki-1589540015.html
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали 54-летнего неработающего жителя Тосненского района Ленинградской области
по подозрению в производстве и сбыте наркотического средства и ликвидировали его лабораторию, где изъяли около 60 килограммов наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
"В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в Лисинском сельском поселении, в частном доме обнаружено несколько пакетов с наркотическим средством общей массой около 59 килограммов, а также химическое оборудование. Изъяты три карабина и несколько десятков патронов", - сказала Волк.
По ее словам, как стало известно из оперативной информации, задержанный занимался изготовлением и продажей синтетических наркотиков оптовыми партиями, передавая свой товар клиентам из рук в руки.
"Устанавливаются каналы поставки наркотиков и все факты противоправной деятельности указанного гражданина, а также его возможных соучастников", - добавила Волк.
Главным следственным управлением ГУМВД России Санкт-Петербургу
и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (Покушение), части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия", - добавила Волк.