https://ria.ru/20201216/napadenie-1589430891.html

В Ленобласти возбудили дело после нападения на настоятеля храма

В Ленобласти возбудили дело после нападения на настоятеля храма

Полиция возбудила уголовное дело о разбое после нападения на настоятеля собора в поселке Вырица, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:16

2020-12-16T09:16

2020-12-16T14:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о разбое после нападения на настоятеля собора в поселке Вырица, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.На 62-летнего церковнослужителя напали накануне. Двое злоумышленников пробрались через незакрытую дверь гаража в его дом, ударили священника ножом, похитили 290 тысяч рублей и имущество и скрылись. Общий ущерб составил 590 тысяч рублей.Пострадавшему настоятелю оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.

https://ria.ru/20201214/napadenie-1589224602.html

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новости - религия и мировоззрение, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия