https://ria.ru/20201216/moskva-1589452336.html

В Москве выявили 5028 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5028 новых случаев COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5 028, Санкт-Петербурге - 3 758, Подмосковье - 1 477, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:21

2020-12-16T11:21

2020-12-16T11:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5 028, Санкт-Петербурге - 3 758, Подмосковье - 1 477, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев выявлено в Еврейской автономной области - 27, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество