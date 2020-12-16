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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/moskva-1589452336.html
В Москве выявили 5028 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5028 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5 028, Санкт-Петербурге - 3 758, Подмосковье - 1 477, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:21
2020-12-16T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5 028, Санкт-Петербурге - 3 758, Подмосковье - 1 477, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев выявлено в Еврейской автономной области - 27, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 5028 новых случаев COVID-19

11:21 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5 028, Санкт-Петербурге - 3 758, Подмосковье - 1 477, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 5 028, 2. Санкт-Петербург - 3 758, 3. Московская область - 1 477", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев выявлено в Еврейской автономной области - 27, Чукотском автономном округе - 7, Ненецком автономном округе - 3.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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