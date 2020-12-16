https://ria.ru/20201216/moroz-1589435761.html

Калининградец систематически воровал Дедов Морозов из магазинов

Калининградец систематически воровал Дедов Морозов из магазинов

Житель Калининграда воровал товары с экспозиции в строительном торговом центре, в основном фигуры Деда Мороза, и попал на камеры наблюдения, сообщила... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:01

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дед мороз

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 16 дек - РИА Новости. Житель Калининграда воровал товары с экспозиции в строительном торговом центре, в основном фигуры Деда Мороза, и попал на камеры наблюдения, сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.Выяснилось, что краденое он продавал случайным прохожим. Мужчину вычислили по камерам наблюдения, установленным в магазине. Жителя Калининграда, который к 34 годам уже имеет судимости за кражи, разбой и хранение наркотиков, задержали. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

https://ria.ru/20201216/aksessuar-1589418048.html

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Похитителя Дед Морозов из строймаркетов вычислили по камерам Судимый за разбой калининградец ходил по городским строймагазинам и воровал Дедов Морозов. 2020-12-16T10:01 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, калининградская область, калининград, происшествия