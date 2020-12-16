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Калининградец систематически воровал Дедов Морозов из магазинов
Калининградец систематически воровал Дедов Морозов из магазинов
Житель Калининграда воровал товары с экспозиции в строительном торговом центре, в основном фигуры Деда Мороза, и попал на камеры наблюдения, сообщила... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:01
2020-12-16T10:01
2020-12-16T10:51
дед мороз
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КАЛИНИНГРАД, 16 дек - РИА Новости. Житель Калининграда воровал товары с экспозиции в строительном торговом центре, в основном фигуры Деда Мороза, и попал на камеры наблюдения, сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.Выяснилось, что краденое он продавал случайным прохожим. Мужчину вычислили по камерам наблюдения, установленным в магазине. Жителя Калининграда, который к 34 годам уже имеет судимости за кражи, разбой и хранение наркотиков, задержали. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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Похитителя Дед Морозов из строймаркетов вычислили по камерам
Судимый за разбой калининградец ходил по городским строймагазинам и воровал Дедов Морозов.
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