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Калининградец систематически воровал Дедов Морозов из магазинов
Калининградец систематически воровал Дедов Морозов из магазинов
Житель Калининграда воровал товары с экспозиции в строительном торговом центре, в основном фигуры Деда Мороза, и попал на камеры наблюдения, сообщила... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:01
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дед мороз
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калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 16 дек - РИА Новости. Житель Калининграда воровал товары с экспозиции в строительном торговом центре, в основном фигуры Деда Мороза, и попал на камеры наблюдения, сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.Выяснилось, что краденое он продавал случайным прохожим. Мужчину вычислили по камерам наблюдения, установленным в магазине. Жителя Калининграда, который к 34 годам уже имеет судимости за кражи, разбой и хранение наркотиков, задержали. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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Похитителя Дед Морозов из строймаркетов вычислили по камерам
Судимый за разбой калининградец ходил по городским строймагазинам и воровал Дедов Морозов.
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дед мороз, калининградская область, калининград, происшествия

Калининградец систематически воровал Дедов Морозов из магазинов

10:01 16.12.2020 (обновлено: 10:51 16.12.2020)
 
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КАЛИНИНГРАД, 16 дек - РИА Новости. Житель Калининграда воровал товары с экспозиции в строительном торговом центре, в основном фигуры Деда Мороза, и попал на камеры наблюдения, сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
"Регулярно посещая крупные строительные магазины, мужчина интересовался не стройматериалами, а исключительно украшениями под новогоднюю елку. Не давал покоя ему яркий приветливый Дед Мороз при входе. Ловко похитив Мороза в один день, он возвращался вновь. Когда была замечена закономерность исчезновения символов Нового года, фигуранта вычислили", - сказала Поставничая журналистам.
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Выяснилось, что краденое он продавал случайным прохожим. Мужчину вычислили по камерам наблюдения, установленным в магазине. Жителя Калининграда, который к 34 годам уже имеет судимости за кражи, разбой и хранение наркотиков, задержали. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
 
Дед МорозКалининградская областьКалининградПроисшествия
 
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