https://ria.ru/20201216/mikhaylov-1589437629.html

СФ досрочно прекратил полномочия курского сенатора Михайлова

СФ досрочно прекратил полномочия курского сенатора Михайлова

Совет Федерации прекратил в среду досрочно полномочия сенатора от Курской области Александра Михайлова, скончавшегося 3 декабря от сердечного приступа. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:11

2020-12-16T10:11

2020-12-16T10:11

валентина матвиенко

совет федерации рф

курская область

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации прекратил в среду досрочно полномочия сенатора от Курской области Александра Михайлова, скончавшегося 3 декабря от сердечного приступа.Совет Федерации начал заседание в среду с минуты молчания в память о Михайлове. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила от лица всех сенаторов соболезнования родным и близким сенатора.Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации от региона Александр Михайлов был похоронен в понедельник, 7 декабря.Михайлов скончался в пятницу в возрасте 69 лет. Как ранее рассказал РИА Новости представитель областной администрации, он принимал граждан в общественной приемной, когда ему стало плохо. Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 годы. С ноября 2018 года представлял исполнительную власть региона в Совете Федерации.

https://ria.ru/20201213/tyulentin-1589005020.html

курская область

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валентина матвиенко, совет федерации рф, курская область