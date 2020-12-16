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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201216/luna-1589530358.html
В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
Определены первые четыре кандидата на участие в восьмимесячном эксперименте SIRIUS по изоляции группы людей в рамках имитации полета на Луну, рассказал... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:21
2020-12-16T16:25
хочу стать космонавтом
марк белаковский
институт медико-биологических проблем ран
космос - риа наука
российская академия наук
наса
москва
италия
сша
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Определены первые четыре кандидата на участие в восьмимесячном эксперименте SIRIUS по изоляции группы людей в рамках имитации полета на Луну, рассказал журналистам главный менеджер проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.Эксперимент должен был начаться в Москве в конце 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 3 июня 2021-го. В нем примут участие шесть человек из России, США и еще нескольких стран.По словам Белаковского, кандидатами от российской стороны стали сотрудник Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, которого рассматривают на должность командира группы исследователей, и врач Инна Шайхутдинова, а также работающий в Нидерландах ученый индийского происхождения Сатиш Кумар Сараванан и студент Московского авиационного института Карлос Альберто Аревало – кандидат от Мексиканского космического агентства.Кандидатуры пока не утверждены, подчеркнул он. Возможные участники от США будут представлены в январе, ожидается также претендент от ОАЭ. Окончательно экипаж определят в феврале. За две недели до начала эксперимента кандидатов и дублеров посадят на карантин.После проведения восьмимесячного исследования начнется годовой эксперимент. "Мы рассчитываем, что будет короткий промежуток между экспериментами", - добавил Белаковский.Всего предусматривается проведение трёх годовых изоляций.Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводится совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран. Проект SIRIUS включает серию изоляционных экспериментов продолжительностью 17 суток, четырех, восьми и 12 месяцев в течение пяти лет. Уже проведено несколько экспериментов разной длительности. В рамках исследований участники моделируют работу космического экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности.
https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html
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марк белаковский, институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, российская академия наук, наса, москва, италия, сша

В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну

16:21 16.12.2020 (обновлено: 16:25 16.12.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Определены первые четыре кандидата на участие в восьмимесячном эксперименте SIRIUS по изоляции группы людей в рамках имитации полета на Луну, рассказал журналистам главный менеджер проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.
Эксперимент должен был начаться в Москве в конце 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 3 июня 2021-го. В нем примут участие шесть человек из России, США и еще нескольких стран.
Растущая луна в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
02:40
История исследования Луны
По словам Белаковского, кандидатами от российской стороны стали сотрудник Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, которого рассматривают на должность командира группы исследователей, и врач Инна Шайхутдинова, а также работающий в Нидерландах ученый индийского происхождения Сатиш Кумар Сараванан и студент Московского авиационного института Карлос Альберто Аревало – кандидат от Мексиканского космического агентства.
Кандидатуры пока не утверждены, подчеркнул он. Возможные участники от США будут представлены в январе, ожидается также претендент от ОАЭ. Окончательно экипаж определят в феврале. За две недели до начала эксперимента кандидатов и дублеров посадят на карантин.
После проведения восьмимесячного исследования начнется годовой эксперимент. "Мы рассчитываем, что будет короткий промежуток между экспериментами", - добавил Белаковский.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
01:09
В "Роскосмосе" предложили необычный способ запускать спутники
Всего предусматривается проведение трёх годовых изоляций.
Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводится совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран. Проект SIRIUS включает серию изоляционных экспериментов продолжительностью 17 суток, четырех, восьми и 12 месяцев в течение пяти лет. Уже проведено несколько экспериментов разной длительности. В рамках исследований участники моделируют работу космического экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности.
 
Хочу стать космонавтомМарк БелаковскийИнститут медико-биологических проблем РАНКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукНАСАМоскваИталияСША
 
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