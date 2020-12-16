https://ria.ru/20201216/luna-1589530358.html

В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну

В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну

Определены первые четыре кандидата на участие в восьмимесячном эксперименте SIRIUS по изоляции группы людей в рамках имитации полета на Луну, рассказал... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:21

2020-12-16T16:21

2020-12-16T16:25

хочу стать космонавтом

марк белаковский

институт медико-биологических проблем ран

космос - риа наука

российская академия наук

наса

москва

италия

сша

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Определены первые четыре кандидата на участие в восьмимесячном эксперименте SIRIUS по изоляции группы людей в рамках имитации полета на Луну, рассказал журналистам главный менеджер проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.Эксперимент должен был начаться в Москве в конце 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 3 июня 2021-го. В нем примут участие шесть человек из России, США и еще нескольких стран.По словам Белаковского, кандидатами от российской стороны стали сотрудник Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, которого рассматривают на должность командира группы исследователей, и врач Инна Шайхутдинова, а также работающий в Нидерландах ученый индийского происхождения Сатиш Кумар Сараванан и студент Московского авиационного института Карлос Альберто Аревало – кандидат от Мексиканского космического агентства.Кандидатуры пока не утверждены, подчеркнул он. Возможные участники от США будут представлены в январе, ожидается также претендент от ОАЭ. Окончательно экипаж определят в феврале. За две недели до начала эксперимента кандидатов и дублеров посадят на карантин.После проведения восьмимесячного исследования начнется годовой эксперимент. "Мы рассчитываем, что будет короткий промежуток между экспериментами", - добавил Белаковский.Всего предусматривается проведение трёх годовых изоляций.Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводится совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран. Проект SIRIUS включает серию изоляционных экспериментов продолжительностью 17 суток, четырех, восьми и 12 месяцев в течение пяти лет. Уже проведено несколько экспериментов разной длительности. В рамках исследований участники моделируют работу космического экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности.

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

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марк белаковский, институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, российская академия наук, наса, москва, италия, сша