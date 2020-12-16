Лига безопасного интернета выявила рост фейков о вакцинации в России
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лига безопасного интернета выявила в социальных сетях и мессенджерах рост количества фейковых сообщений о вакцинации и новогоднем локдауне в России, сообщила РИА Новости глава Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
"С середины ноября волонтеры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили 2722 фейка о вакцине в соцсетях и мессенджерах. Распространяются ложные публикации как в России, так и за ее пределами. Вместе с тем, в последние дни активно распространяется недостоверная информация о полном локдауне в России в новогодние праздники", - рассказала Мизулина.
В последние дни большая часть фейков, как отметила общественница, связана с принуждением граждан к вакцинации.
"Растёт количество фейков о якобы существующем принуждении сотрудников правоохранительных органов и военных к вакцинации. За пределами России большая часть фейков рассказывает о "неэффективности" вакцины Спутник V", - пояснила Мизулина.
Ранее волонтёрами Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета в ходе мониторинга сети интернет была установлена целая сеть сообществ и аккаунтов во всех соцсетях, специально организованных для обвинения российских СМИ и новостных агентств в распространении фейков, в частности, о вакцинах от коронавируса. С учетом взаимосвязей сеть составила более 430 групп на различных площадках (Facebook, Twitter, Instagram и др.), которые генерируют контент о вакцине и вакцинации.