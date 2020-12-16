https://ria.ru/20201216/lokdaun-1589435883.html

Лига безопасного интернета выявила рост фейков о вакцинации в России

Лига безопасного интернета выявила рост фейков о вакцинации в России

Лига безопасного интернета выявила в социальных сетях и мессенджерах рост количества фейковых сообщений о вакцинации и новогоднем локдауне в России, сообщила... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:03

2020-12-16T10:03

2020-12-16T10:03

лига безопасного интернета

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569621084_0:139:3037:1847_1920x0_80_0_0_04cacc78522e42182c36a3e74f0eb4f0.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лига безопасного интернета выявила в социальных сетях и мессенджерах рост количества фейковых сообщений о вакцинации и новогоднем локдауне в России, сообщила РИА Новости глава Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.В последние дни большая часть фейков, как отметила общественница, связана с принуждением граждан к вакцинации.Ранее волонтёрами Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета в ходе мониторинга сети интернет была установлена целая сеть сообществ и аккаунтов во всех соцсетях, специально организованных для обвинения российских СМИ и новостных агентств в распространении фейков, в частности, о вакцинах от коронавируса. С учетом взаимосвязей сеть составила более 430 групп на различных площадках (Facebook, Twitter, Instagram и др.), которые генерируют контент о вакцине и вакцинации.

https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588703875.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лига безопасного интернета, общество