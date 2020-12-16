https://ria.ru/20201216/lenoblast-1589449468.html
В Ленобласти выберут "Губернаторский кадровый резерв"
В Ленобласти выберут "Губернаторский кадровый резерв"
В Ленинградской области 40 человек, успешно прошедшие тестирование, поборются за место в финале конкурса "Губернаторский кадровый резерв", сообщил первый... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:14
2020-12-16T11:14
2020-12-16T11:14
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. В Ленинградской области 40 человек, успешно прошедшие тестирование, поборются за место в финале конкурса "Губернаторский кадровый резерв", сообщил первый заместитель руководителя администрации губернатора и регионального правительства Алексей Григорьев. По его словам, инициируя этот конкурс, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко неоднократно подчеркивал, что Ленобласти нужны профессионалы, креативные люди, которые хотят изменить жизнь вокруг себя и сделать жизнь жителей региона лучше. "Сегодня вы можете наконец высказать свои новые идеи, продемонстрировать профессионализм и свои лучшие человеческие качества", — обратился к участникам Григорьев.В рамках учебной форсайт-сессии участники разделены по четырем актуальным направлениям: "Современное образование", "Социальная реформа", "Комфортная городская среда, благоустройство", "Экология, обращение с отходами". Здесь они показывают навыки командной работы и свои лидерские качества. За проявленное упорство в достижении целей и активное участие в подарок каждому конкурсанту достанутся книги о Ленинградской области с 3D очками и термосы.По итогам деловой игры в финал пройдет 21 человек.Конкурс "Губернаторский кадровый резерв" стартовал в сентябре этого года. Для участия в нем подали заявки 208 человек. По итогам муниципального этапа были отобраны 83 человека. По результатам тестирования в полуфинале оказались 40 человек. Всего же в конкурсе будет семь победителей, которые получат возможность с 1 февраля 2021 года трудоустроиться на различные должности в администрацию региона.
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. В Ленинградской области 40 человек, успешно прошедшие тестирование, поборются за место в финале конкурса "Губернаторский кадровый резерв", сообщил первый заместитель руководителя администрации губернатора и регионального правительства Алексей Григорьев.
По его словам, инициируя этот конкурс, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
неоднократно подчеркивал, что Ленобласти нужны профессионалы, креативные люди, которые хотят изменить жизнь вокруг себя и сделать жизнь жителей региона лучше.
"Сегодня вы можете наконец высказать свои новые идеи, продемонстрировать профессионализм и свои лучшие человеческие качества", — обратился к участникам Григорьев.
В рамках учебной форсайт-сессии участники разделены по четырем актуальным направлениям: "Современное образование", "Социальная реформа", "Комфортная городская среда, благоустройство", "Экология, обращение с отходами". Здесь они показывают навыки командной работы и свои лидерские качества. За проявленное упорство в достижении целей и активное участие в подарок каждому конкурсанту достанутся книги о Ленинградской области с 3D очками и термосы.По итогам деловой игры в финал пройдет 21 человек.
Конкурс "Губернаторский кадровый резерв" стартовал в сентябре этого года. Для участия в нем подали заявки 208 человек. По итогам муниципального этапа были отобраны 83 человека. По результатам тестирования в полуфинале оказались 40 человек. Всего же в конкурсе будет семь победителей, которые получат возможность с 1 февраля 2021 года трудоустроиться на различные должности в администрацию региона.