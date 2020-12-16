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Совфед одобрил поправки в закон об обороте лекарственных средств
Совфед одобрил поправки в закон об обороте лекарственных средств
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:25
2020-12-16T13:25
евразийский экономический союз
здоровье - общество
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию этанола для их изготовления.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".Парламентарии ранее отмечали, что в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Закон определяет, что для изготовления можно использовать только фармацевтическую субстанцию, что предполагает отдельную систему лицензирования и контроля.Документ также включает в себя норму, согласно которой проведение исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность будет проводиться по правилам Евразийского экономического союза. Поправка разработана для гармонизации национального российского законодательства с правом ЕАЭС.
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евразийский экономический союз, здоровье - общество, совет федерации рф, общество

Совфед одобрил поправки в закон об обороте лекарственных средств

13:25 16.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию этанола для их изготовления.
Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".
Парламентарии ранее отмечали, что в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Закон определяет, что для изготовления можно использовать только фармацевтическую субстанцию, что предполагает отдельную систему лицензирования и контроля.
Документ также включает в себя норму, согласно которой проведение исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность будет проводиться по правилам Евразийского экономического союза. Поправка разработана для гармонизации национального российского законодательства с правом ЕАЭС.
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