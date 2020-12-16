https://ria.ru/20201216/lekarstva-1589482250.html
Совфед одобрил поправки в закон об обороте лекарственных средств
Совфед одобрил поправки в закон об обороте лекарственных средств
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:25
2020-12-16T13:25
2020-12-16T13:25
евразийский экономический союз
здоровье - общество
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152039/73/1520397317_0:159:2000:1284_1920x0_80_0_0_6e53540f82481ee87ff65101ce883a9a.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию этанола для их изготовления.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".Парламентарии ранее отмечали, что в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Закон определяет, что для изготовления можно использовать только фармацевтическую субстанцию, что предполагает отдельную систему лицензирования и контроля.Документ также включает в себя норму, согласно которой проведение исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность будет проводиться по правилам Евразийского экономического союза. Поправка разработана для гармонизации национального российского законодательства с правом ЕАЭС.
https://ria.ru/20201215/lekarstva-1589347101.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152039/73/1520397317_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_acc7b10f02cc21e8b206e1a2c2391047.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, здоровье - общество, совет федерации рф, общество