https://ria.ru/20201216/lekarstva-1589482250.html

Совфед одобрил поправки в закон об обороте лекарственных средств

Совфед одобрил поправки в закон об обороте лекарственных средств

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:25

2020-12-16T13:25

2020-12-16T13:25

евразийский экономический союз

здоровье - общество

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который устанавливает возможность производителей медицинских изделий закупать фармацевтическую субстанцию этанола для их изготовления.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".Парламентарии ранее отмечали, что в законодательстве был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта. Закон определяет, что для изготовления можно использовать только фармацевтическую субстанцию, что предполагает отдельную систему лицензирования и контроля.Документ также включает в себя норму, согласно которой проведение исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность будет проводиться по правилам Евразийского экономического союза. Поправка разработана для гармонизации национального российского законодательства с правом ЕАЭС.

https://ria.ru/20201215/lekarstva-1589347101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, здоровье - общество, совет федерации рф, общество