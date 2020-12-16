https://ria.ru/20201216/ledokol-1589479641.html

В Петербурге заложили новый атомный ледокол "Чукотка"

В Петербурге заложили новый атомный ледокол "Чукотка"

Четвертый серийный российский атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 заложен в среду на "Балтийском заводе", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:09

2020-12-16T13:09

2020-12-16T13:09

карское море

росатомфлот

арктика

алексей лихачев

балтийский завод

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Четвертый серийный российский атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 заложен в среду на "Балтийском заводе", передает корреспондент РИА Новости."Название нового ледокола продолжает традицию имянаречения морских судов Росатомфлота, согласно которой названия выбираются из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяют имена легендарных советских атомных ледоколов типа "Арктика", выведенных из эксплуатации", - говорится в материалах судозавода.Заказчиком является госкорпорация "Росатом"."Название этой ледокольной серии звучит для нас, для атомщиков, осваивающих Северный морской путь, буквально как музыка... У нас крайне серьёзные задачи в будущем году - это сдача "Сибири", первого серийного ледокола", - сказал на церемонии закладки ледокола глава "Росатома" Алексей Лихачев.В октябре самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе", был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Сейчас на "Балтзаводе" строят три серийных атомохода проекта 22220 – "Сибирь", "Урал" и заложенный в мае этого года ледокол "Якутия".Атомоходы проекта 22220 оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20201210/ledokol-1588562835.html

https://ria.ru/20201209/ledokol-1588323643.html

карское море

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карское море, росатомфлот, арктика, алексей лихачев, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность