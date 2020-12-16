"Транснефть" приступила к выносу нефтепроводов из пензенского Кузнецка
11:31 16.12.2020 (обновлено: 12:04 16.12.2020)
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Компания "Транснефть-Дружба" приступила к строительству магистральных трубопроводов в обход Кузнецка Пензенской области, где в опасной близости к нефтепроводам располагаются около 100 жилых домов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Иван Белозерцев.
Ранее "Транснефть-Дружба" сообщила, что приступит к строительству участков нефтепровода Куйбышев - Унеча-2 и нефтепродуктопровода Уфа - Западное направление в обход Кузнецка с 1 июля. Позднее Белозерцев уточнил РИА Новости, что компания из-за пандемии коронавируса перенесла на декабрь начало строительства этих трубопроводов.
"Сейчас строительно-монтажные работы уже начались. Строительство обхода Кузнецка АО "Транснефть-Дружба" планирует завершить: для нефтепродуктопровода Уфа - Западное направление в 2022 году, для нефтепровода Куйбышев - Унеча-2 - в 2023 году", - сказал собеседник агентства.
Власти Пензенской области и руководство АО "Транснефть-Дружба" 29 марта 2017 года договорились о разработке дорожной карты для решения проблемы в Кузнецке, где в опасной близости к трубопроводам располагаются около 100 жилых домов. По данным властей региона, "Транснефть" выразила готовность реализовать техническое решение вопроса, не связанное с переселением людей. Ранее вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов сообщил, что компания решила сдвинуть с 2024 на 2019-2020 годы срок выноса нефтепроводов в обход Кузнецка. Позднее он уточнил, что завершить вынос нефтепроводов в обход города планируется ориентировочно к 2022 году.