Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20201216/kuznetsk-1589457566.html
"Транснефть" приступила к выносу нефтепроводов из пензенского Кузнецка
"Транснефть" приступила к выносу нефтепроводов из пензенского Кузнецка
Компания "Транснефть-Дружба" приступила к строительству магистральных трубопроводов в обход Кузнецка Пензенской области, где в опасной близости к нефтепроводам... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:31
2020-12-16T12:04
пензенская область
иван белозерцев
михаил маргелов
транснефть
пензенская область
кузнецк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_0:42:1500:886_1920x0_80_0_0_35f2ce1d9f23625e7a1408828307055e.jpg
ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Компания "Транснефть-Дружба" приступила к строительству магистральных трубопроводов в обход Кузнецка Пензенской области, где в опасной близости к нефтепроводам располагаются около 100 жилых домов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Иван Белозерцев.Ранее "Транснефть-Дружба" сообщила, что приступит к строительству участков нефтепровода Куйбышев - Унеча-2 и нефтепродуктопровода Уфа - Западное направление в обход Кузнецка с 1 июля. Позднее Белозерцев уточнил РИА Новости, что компания из-за пандемии коронавируса перенесла на декабрь начало строительства этих трубопроводов.Власти Пензенской области и руководство АО "Транснефть-Дружба" 29 марта 2017 года договорились о разработке дорожной карты для решения проблемы в Кузнецке, где в опасной близости к трубопроводам располагаются около 100 жилых домов. По данным властей региона, "Транснефть" выразила готовность реализовать техническое решение вопроса, не связанное с переселением людей. Ранее вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов сообщил, что компания решила сдвинуть с 2024 на 2019-2020 годы срок выноса нефтепроводов в обход Кузнецка. Позднее он уточнил, что завершить вынос нефтепроводов в обход города планируется ориентировочно к 2022 году.Читайте полный текст интервью Ивана Белозерцева&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589448766.html
пензенская область
кузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_112:0:1445:1000_1920x0_80_0_0_35522105e15002d4d4cdcd88b44874e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван белозерцев, михаил маргелов, транснефть, пензенская область, кузнецк, экономика

"Транснефть" приступила к выносу нефтепроводов из пензенского Кузнецка

11:31 16.12.2020 (обновлено: 12:04 16.12.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Компания "Транснефть-Дружба" приступила к строительству магистральных трубопроводов в обход Кузнецка Пензенской области, где в опасной близости к нефтепроводам располагаются около 100 жилых домов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Иван Белозерцев.
Ранее "Транснефть-Дружба" сообщила, что приступит к строительству участков нефтепровода Куйбышев - Унеча-2 и нефтепродуктопровода Уфа - Западное направление в обход Кузнецка с 1 июля. Позднее Белозерцев уточнил РИА Новости, что компания из-за пандемии коронавируса перенесла на декабрь начало строительства этих трубопроводов.
Вакцинация от коронавируса в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
11:11Распространение нового коронавируса
Пензенская область готова к массовой вакцинации от COVID-19
"Сейчас строительно-монтажные работы уже начались. Строительство обхода Кузнецка АО "Транснефть-Дружба" планирует завершить: для нефтепродуктопровода Уфа - Западное направление в 2022 году, для нефтепровода Куйбышев - Унеча-2 - в 2023 году", - сказал собеседник агентства.
Власти Пензенской области и руководство АО "Транснефть-Дружба" 29 марта 2017 года договорились о разработке дорожной карты для решения проблемы в Кузнецке, где в опасной близости к трубопроводам располагаются около 100 жилых домов. По данным властей региона, "Транснефть" выразила готовность реализовать техническое решение вопроса, не связанное с переселением людей. Ранее вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов сообщил, что компания решила сдвинуть с 2024 на 2019-2020 годы срок выноса нефтепроводов в обход Кузнецка. Позднее он уточнил, что завершить вынос нефтепроводов в обход города планируется ориентировочно к 2022 году.
Читайте полный текст интервью Ивана Белозерцева>>>
 
Пензенская областьИван БелозерцевМихаил МаргеловТранснефтьПензенская областьКузнецкЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
Лента новостейМолния