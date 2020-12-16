https://ria.ru/20201216/kuznetsk-1589457566.html

"Транснефть" приступила к выносу нефтепроводов из пензенского Кузнецка

"Транснефть" приступила к выносу нефтепроводов из пензенского Кузнецка

Компания "Транснефть-Дружба" приступила к строительству магистральных трубопроводов в обход Кузнецка Пензенской области, где в опасной близости к нефтепроводам... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:31

2020-12-16T11:31

2020-12-16T12:04

пензенская область

иван белозерцев

михаил маргелов

транснефть

пензенская область

кузнецк

экономика

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ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Компания "Транснефть-Дружба" приступила к строительству магистральных трубопроводов в обход Кузнецка Пензенской области, где в опасной близости к нефтепроводам располагаются около 100 жилых домов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Иван Белозерцев.Ранее "Транснефть-Дружба" сообщила, что приступит к строительству участков нефтепровода Куйбышев - Унеча-2 и нефтепродуктопровода Уфа - Западное направление в обход Кузнецка с 1 июля. Позднее Белозерцев уточнил РИА Новости, что компания из-за пандемии коронавируса перенесла на декабрь начало строительства этих трубопроводов.Власти Пензенской области и руководство АО "Транснефть-Дружба" 29 марта 2017 года договорились о разработке дорожной карты для решения проблемы в Кузнецке, где в опасной близости к трубопроводам располагаются около 100 жилых домов. По данным властей региона, "Транснефть" выразила готовность реализовать техническое решение вопроса, не связанное с переселением людей. Ранее вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов сообщил, что компания решила сдвинуть с 2024 на 2019-2020 годы срок выноса нефтепроводов в обход Кузнецка. Позднее он уточнил, что завершить вынос нефтепроводов в обход города планируется ориентировочно к 2022 году.Читайте полный текст интервью Ивана Белозерцева>>>

https://ria.ru/20201216/vaktsinatsiya-1589448766.html

пензенская область

кузнецк

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иван белозерцев, михаил маргелов, транснефть, пензенская область, кузнецк, экономика