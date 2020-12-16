https://ria.ru/20201216/krym-1589592944.html
Зампостпреда России при ООН возмутила резолюция по Крыму
Зампостпреда России при ООН возмутила резолюция по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, по мнению заместителя постпреда России Геннадия Кузьмина, цель документа — голосовать... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T23:08
2020-12-16T23:08
2020-12-16T23:39
россия
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чехия
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ООН, 16 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, по мнению заместителя постпреда России Геннадия Кузьмина, цель документа — голосовать против России.Авторами резолюции стали Украина, Австралия, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, США, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония, Япония, Молдавия и ряд других стран.Документ осудил "временную оккупацию" Крыма, а также "зафиксированные серьезные нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении жителей" полуострова.За резолюцию проголосовали 64 государства, 23 — против, 86 воздержались.Комментируя результаты голосования, Кузьмин напомнил коллегам, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились: Крым и Севастополь стали частью России.Дипломат подчеркнул, что государство гарантирует обеспечение прав человека на всей территории России, включая Крым. По его словам, период бед и потрясений на полуострове закончился в 2014 году.По его словам, Украина перестала быть самостоятельной страной, способной поддерживать правопорядок и обеспечивать права человека на своей территории.По его словам, ответов на эти вопросы в резолюции нет."Задача резолюции совсем другая. Кукловодам надо, чтобы вы нажали "зеленую кнопку". Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России", — заключил дипломат.
https://ria.ru/20201215/katastrofa-1589245549.html
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россия, максим кузьмин , генеральная ассамблея оон, чехия, республика крым, оон, грузия, в мире
ООН, 16 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию по правам человека в Крыму, по мнению заместителя постпреда России Геннадия Кузьмина, цель документа — голосовать против России.
Авторами резолюции стали Украина, Австралия, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, США, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония, Япония, Молдавия и ряд других стран.
Документ осудил "временную оккупацию" Крыма, а также "зафиксированные серьезные нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении жителей" полуострова.
За резолюцию проголосовали 64 государства, 23 — против, 86 воздержались.
Комментируя результаты голосования, Кузьмин напомнил коллегам, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились: Крым
и Севастополь
стали частью России.
Дипломат подчеркнул, что государство гарантирует обеспечение прав человека на всей территории России, включая Крым. По его словам, период бед и потрясений на полуострове закончился в 2014 году.
"Крымчане избежали кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате государственного переворота. Посмотрите, что происходит сейчас в русскоязычных областях востока Украины", — отметил зампостпреда.
По его словам, Украина перестала быть самостоятельной страной, способной поддерживать правопорядок и обеспечивать права человека на своей территории.
"Где результаты расследования убийства мирных граждан и сотрудников полиции на Майдане? Где результаты расследования сожженных заживо 48 людей в Доме профсоюзов в Одессе? Где результаты расследования убийства в Киеве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета? Когда наконец прекратятся нацистские марши по всей Украине? Когда прекратится дискриминация по языковому признаку?" — заявил Кузьмин.
По его словам, ответов на эти вопросы в резолюции нет.
"Задача резолюции совсем другая. Кукловодам надо, чтобы вы нажали "зеленую кнопку". Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России", — заключил дипломат.