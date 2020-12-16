https://ria.ru/20201216/krym-1589592944.html

Зампостпреда России при ООН возмутила резолюция по Крыму

Зампостпреда России при ООН возмутила резолюция по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, по мнению заместителя постпреда России Геннадия Кузьмина, цель документа — голосовать... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T23:08

2020-12-16T23:08

2020-12-16T23:39

россия

максим кузьмин

генеральная ассамблея оон

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оон

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в мире

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ООН, 16 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, по мнению заместителя постпреда России Геннадия Кузьмина, цель документа — голосовать против России.Авторами резолюции стали Украина, Австралия, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, США, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония, Япония, Молдавия и ряд других стран.Документ осудил "временную оккупацию" Крыма, а также "зафиксированные серьезные нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении жителей" полуострова.За резолюцию проголосовали 64 государства, 23 — против, 86 воздержались.Комментируя результаты голосования, Кузьмин напомнил коллегам, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились: Крым и Севастополь стали частью России.Дипломат подчеркнул, что государство гарантирует обеспечение прав человека на всей территории России, включая Крым. По его словам, период бед и потрясений на полуострове закончился в 2014 году.По его словам, Украина перестала быть самостоятельной страной, способной поддерживать правопорядок и обеспечивать права человека на своей территории.По его словам, ответов на эти вопросы в резолюции нет."Задача резолюции совсем другая. Кукловодам надо, чтобы вы нажали "зеленую кнопку". Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России", — заключил дипломат.

https://ria.ru/20201215/katastrofa-1589245549.html

https://ria.ru/20201212/gaft-1588927653.html

https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588473739.html

россия

чехия

республика крым

грузия

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россия, максим кузьмин , генеральная ассамблея оон, чехия, республика крым, оон, грузия, в мире