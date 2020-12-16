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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201216/koyki-1589514327.html
В Татарстане в резерве находятся около 900 коек для больных COVID-19
В Татарстане в резерве находятся около 900 коек для больных COVID-19
Порядка 3,8 тысячи коек в стационарах Татарстана заняты в настоящее время больными с острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе с COVID-19, еще... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:25
2020-12-16T15:25
республика татарстан
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Порядка 3,8 тысячи коек в стационарах Татарстана заняты в настоящее время больными с острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе с COVID-19, еще около 900 коек находятся в резерве, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева."У нас на сегодняшний день 4,7 тысячи коек всего (для госпитализации больных с ОРВИ - ред.), из них занято 3,8 тысячи коек", - сказала Яркаева.Замминистра добавила, что в настоящее время в республику поступили первые партии вакцины "Спутник V" - всего 2,9 тысячи доз. Для вакцинации определены 56 лечебных учреждений по всей республике, и вакцинация начата. Прежде всего привиться смогут работники систем здравоохранения и образования.По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 16 декабря в республике зарегистрировано 11 784 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 91. Выздоровели за весь период 10 340 человек, в том числе за минувшие сутки – 89. Умерли от COVID-19 в Татарстане 166 человек.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в республике напряженная, но контролируемая. По его словам, сохраняя плановую работу медицинских учреждений, нужно обеспечить и необходимое количество мест в стационарах для больных новой коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения региона Марат Садыков ранее сообщал, что в республике к действующим для больных с острыми респираторными вирусными инфекциями 3,5 тысячи коек готовы оперативно развернуть при необходимости 1,2 тысячи резервных коек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане в резерве находятся около 900 коек для больных COVID-19

15:25 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Порядка 3,8 тысячи коек в стационарах Татарстана заняты в настоящее время больными с острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе с COVID-19, еще около 900 коек находятся в резерве, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева.
"У нас на сегодняшний день 4,7 тысячи коек всего (для госпитализации больных с ОРВИ - ред.), из них занято 3,8 тысячи коек", - сказала Яркаева.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Замминистра добавила, что в настоящее время в республику поступили первые партии вакцины "Спутник V" - всего 2,9 тысячи доз. Для вакцинации определены 56 лечебных учреждений по всей республике, и вакцинация начата. Прежде всего привиться смогут работники систем здравоохранения и образования.
По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 16 декабря в республике зарегистрировано 11 784 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 91. Выздоровели за весь период 10 340 человек, в том числе за минувшие сутки – 89. Умерли от COVID-19 в Татарстане 166 человек.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в республике напряженная, но контролируемая. По его словам, сохраняя плановую работу медицинских учреждений, нужно обеспечить и необходимое количество мест в стационарах для больных новой коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения региона Марат Садыков ранее сообщал, что в республике к действующим для больных с острыми респираторными вирусными инфекциями 3,5 тысячи коек готовы оперативно развернуть при необходимости 1,2 тысячи резервных коек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Республика ТатарстанКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
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