Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии в космосе
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии для продвижения лидерства США в космосе, соответствующий документ опубликовала в среду пресс-служба Белого дома.
Так называемая "Шестая директива о политике в космосе" касается разработок и использования Космических ядерных энергетических установок (КЯЭУ) в ходе исследований Луны и полетов в далекий космос. Согласно документу, КЯЭУ применимы в условиях, когда недостаточно других источников энергии, таких как солнечный свет или химические топливо.
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"Возможность безопасно и на постоянной основе использовать системы КЯЭУ является жизненно необходимым для поддержания и продвижения доминирования и стратегического лидерства США в космосе", - говорится в документе.
Президент распорядился создать возможности по разработке уранового топлива, которое можно будет использовать на поверхности Луны и других космических объектов, а также провести демонстрацию возможностей атомных энергетических установок для их последующего использования в марсианских миссиях.
"Соединенные Штаты будут придерживаться принципов безопасности… в разработке и использовании КЯЭУ в соответствии с соответствующим федеральным законодательством и международными обязательствами", - говорится в документе.
Как заявил в связи с распоряжением Трампа глава НАСА Джим Брайденстайн, директива дает импульс усилиям НАСА по развитию "доступных, безопасных и надежных ядерных систем, в том числе технологий, которые могут обеспечить работу в других мирах и питать будущие пилотируемые миссии на Марс". Брайденстайн напомнил, что в настоящее время НАСА совместно с министерством энергетики разрабатывает технологию по выработке атомной энергии на поверхности Луны, предполагается, что ее демонстрация состоится в конце этого десятилетия.