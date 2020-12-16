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Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии в космосе
Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии в космосе
Президент США Дональд Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии для продвижения лидерства США в космосе, соответствующий документ опубликовала в РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T23:18
2020-12-16T23:18
джим брайденстайн
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дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии для продвижения лидерства США в космосе, соответствующий документ опубликовала в среду пресс-служба Белого дома.Так называемая "Шестая директива о политике в космосе" касается разработок и использования Космических ядерных энергетических установок (КЯЭУ) в ходе исследований Луны и полетов в далекий космос. Согласно документу, КЯЭУ применимы в условиях, когда недостаточно других источников энергии, таких как солнечный свет или химические топливо."Возможность безопасно и на постоянной основе использовать системы КЯЭУ является жизненно необходимым для поддержания и продвижения доминирования и стратегического лидерства США в космосе", - говорится в документе.Президент распорядился создать возможности по разработке уранового топлива, которое можно будет использовать на поверхности Луны и других космических объектов, а также провести демонстрацию возможностей атомных энергетических установок для их последующего использования в марсианских миссиях."Соединенные Штаты будут придерживаться принципов безопасности… в разработке и использовании КЯЭУ в соответствии с соответствующим федеральным законодательством и международными обязательствами", - говорится в документе.Как заявил в связи с распоряжением Трампа глава НАСА Джим Брайденстайн, директива дает импульс усилиям НАСА по развитию "доступных, безопасных и надежных ядерных систем, в том числе технологий, которые могут обеспечить работу в других мирах и питать будущие пилотируемые миссии на Марс". Брайденстайн напомнил, что в настоящее время НАСА совместно с министерством энергетики разрабатывает технологию по выработке атомной энергии на поверхности Луны, предполагается, что ее демонстрация состоится в конце этого десятилетия.
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джим брайденстайн, луна, дональд трамп, наса, сша, в мире

Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии в космосе

23:18 16.12.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии для продвижения лидерства США в космосе, соответствующий документ опубликовала в среду пресс-служба Белого дома.
Так называемая "Шестая директива о политике в космосе" касается разработок и использования Космических ядерных энергетических установок (КЯЭУ) в ходе исследований Луны и полетов в далекий космос. Согласно документу, КЯЭУ применимы в условиях, когда недостаточно других источников энергии, таких как солнечный свет или химические топливо.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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"Возможность безопасно и на постоянной основе использовать системы КЯЭУ является жизненно необходимым для поддержания и продвижения доминирования и стратегического лидерства США в космосе", - говорится в документе.
Президент распорядился создать возможности по разработке уранового топлива, которое можно будет использовать на поверхности Луны и других космических объектов, а также провести демонстрацию возможностей атомных энергетических установок для их последующего использования в марсианских миссиях.
"Соединенные Штаты будут придерживаться принципов безопасности… в разработке и использовании КЯЭУ в соответствии с соответствующим федеральным законодательством и международными обязательствами", - говорится в документе.
Как заявил в связи с распоряжением Трампа глава НАСА Джим Брайденстайн, директива дает импульс усилиям НАСА по развитию "доступных, безопасных и надежных ядерных систем, в том числе технологий, которые могут обеспечить работу в других мирах и питать будущие пилотируемые миссии на Марс". Брайденстайн напомнил, что в настоящее время НАСА совместно с министерством энергетики разрабатывает технологию по выработке атомной энергии на поверхности Луны, предполагается, что ее демонстрация состоится в конце этого десятилетия.
Все для спейса – все для захвата. США берутся за космос с пристрастием - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:25Акценты
Все для спейса – все для захвата. США берутся за космос с пристрастием
 
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