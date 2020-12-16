https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html

Вирусолог назвал устойчивых к коронавирусу людей

Вирусолог назвал устойчивых к коронавирусу людей

Если человек, у которого был контакт с больным коронавирусом, не заразился, то он может иметь T-клеточный иммунитет. Об этом URA.RU рассказал заведующий... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:55

2020-12-16T14:55

2020-12-16T16:10

распространение нового коронавируса

арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ura.ru

здоровье - общество

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Если человек, у которого был контакт с больным коронавирусом, не заразился, то он может иметь T-клеточный иммунитет. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.Он пояснил, что человек мог переболеть другим коронавирусом, поэтому у него остались T-клетки, которые узнают и SARS-Cov-2."Поэтому они защищены от повторного заражения", — заявил ученый, отметив, что таких людей в районе десяти-пятнадцати процентов. При этом переболеть человек мог даже несколько лет назад. Также меньше шансов заразиться коронавирусом и у тех, кто недавно перенес грипп: у них в крови содержится большое количество антивирусного белка — интерферона, который и препятствует заражению.Ранее о способности некоторых людей не заразиться коронавирусом при многочисленных контактах с заболевшими рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Он подчеркнул, что речь идет именно о вирусовыделителях. Подобное, по его словам, нельзя объяснить соблюдением всех правил ношения масок и перчаток.По мнению профессора Бориса Пинегина, высокий уровень иммунитета способствует тому, что некоторые люди не заражаются коронавирусом при контакте с инфицированным. При этом он подчеркнул, что в каждом случае нужно разбираться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589416505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ura.ru, здоровье - общество, российская академия наук, общество