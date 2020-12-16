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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html
Вирусолог назвал устойчивых к коронавирусу людей
Вирусолог назвал устойчивых к коронавирусу людей
Если человек, у которого был контакт с больным коронавирусом, не заразился, то он может иметь T-клеточный иммунитет. Об этом URA.RU рассказал заведующий... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:55
2020-12-16T16:10
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Если человек, у которого был контакт с больным коронавирусом, не заразился, то он может иметь T-клеточный иммунитет. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.Он пояснил, что человек мог переболеть другим коронавирусом, поэтому у него остались T-клетки, которые узнают и SARS-Cov-2."Поэтому они защищены от повторного заражения", — заявил ученый, отметив, что таких людей в районе десяти-пятнадцати процентов. При этом переболеть человек мог даже несколько лет назад. Также меньше шансов заразиться коронавирусом и у тех, кто недавно перенес грипп: у них в крови содержится большое количество антивирусного белка — интерферона, который и препятствует заражению.Ранее о способности некоторых людей не заразиться коронавирусом при многочисленных контактах с заболевшими рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Он подчеркнул, что речь идет именно о вирусовыделителях. Подобное, по его словам, нельзя объяснить соблюдением всех правил ношения масок и перчаток.По мнению профессора Бориса Пинегина, высокий уровень иммунитета способствует тому, что некоторые люди не заражаются коронавирусом при контакте с инфицированным. При этом он подчеркнул, что в каждом случае нужно разбираться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ura.ru, здоровье - общество, российская академия наук, общество

Вирусолог назвал устойчивых к коронавирусу людей

14:55 16.12.2020 (обновлено: 16:10 16.12.2020)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Если человек, у которого был контакт с больным коронавирусом, не заразился, то он может иметь T-клеточный иммунитет. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.
Он пояснил, что человек мог переболеть другим коронавирусом, поэтому у него остались T-клетки, которые узнают и SARS-Cov-2.
"Поэтому они защищены от повторного заражения", — заявил ученый, отметив, что таких людей в районе десяти-пятнадцати процентов. При этом переболеть человек мог даже несколько лет назад.
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Также меньше шансов заразиться коронавирусом и у тех, кто недавно перенес грипп: у них в крови содержится большое количество антивирусного белка — интерферона, который и препятствует заражению.
Ранее о способности некоторых людей не заразиться коронавирусом при многочисленных контактах с заболевшими рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Он подчеркнул, что речь идет именно о вирусовыделителях. Подобное, по его словам, нельзя объяснить соблюдением всех правил ношения масок и перчаток.
По мнению профессора Бориса Пинегина, высокий уровень иммунитета способствует тому, что некоторые люди не заражаются коронавирусом при контакте с инфицированным. При этом он подчеркнул, что в каждом случае нужно разбираться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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