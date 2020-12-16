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В России за сутки 596 человек умерли от коронавируса
В России за сутки 596 человек умерли от коронавируса
В России за сутки скончались 596 человек с коронавирусом, за все время умерли 48 564 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:22
2020-12-16T11:22
2020-12-16T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В России за сутки скончались 596 человек с коронавирусом, за все время умерли 48 564 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выявлено 73 случая, в Санкт-Петербурге - 69, в Подмосковье - 36.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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