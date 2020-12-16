https://ria.ru/20201216/klass-1589429360.html

В Московских школах отметили высокий интерес к образованию в ИТ-классах

В Московских школах отметили высокий интерес к образованию в ИТ-классах

Интерес к образованию в ИТ-классах в школах Москвы растет, увеличивается и число специалистов, занятых в этой сфере на рынке труда, сообщает в среду... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:06

2020-12-16T09:06

2020-12-16T09:07

социальный навигатор

сн_образование

анастасия ракова

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Интерес к образованию в ИТ-классах в школах Москвы растет, увеличивается и число специалистов, занятых в этой сфере на рынке труда, сообщает в среду пресс-служба комплекса социального развития столицы.Мэр столицы Сергей Собянин дал старт проекту "ИТ-класс в московской школе" в 2019 году."Мы наблюдаем рост заинтересованности в предпрофессиональном образовании, особенно в сфере информационных технологий. Первые 35 предпрофессиональных ИТ-классов открылись в столице 1 сентября прошлого учебного года. Тогда в них начали учиться более 1000 ребят. А в 2020 году количество желающих поступить на новое направление предпрофессионального образования города побило все рекорды – более 6,5 тысяч девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании. Почти 2 тысячи школьников было зачислено в 10-е классы проекта. Всего же участниками проекта "ИТ-класс в московской школе" на сегодняшний день являются почти три тысячи ребят", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что число школ-участников проекта к 1 сентября 2020 года также увеличилось в два раза: если в прошлом году их было 35, то сегодня в нем участвуют уже 67 образовательных организаций столицы. А кандидатами на участие в проекте в этом году стали еще 72 московские школы."Мы создавали этот проект, чтобы поделиться со старшеклассниками опытом внедрения технологий в столице и рассказать, какие возможности для профессиональной реализации им доступны в городе. И новая реальность наглядно показала, какую ключевую роль играют сейчас онлайн-форматы и как электронные услуги и сервисы помогают учиться, общаться, работать, сохранять деловую и социальную активность. О росте интереса к профессиям в области ИТ-сферы говорит и тот факт, что в этом году желающих учиться в классах ИТ-направленности в два раза больше, чем в прошлом", - цитируют в пресс-службе главу столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.Сообщается, что востребованность и популярность технологической отрасли подтверждает и рынок труда. Активно растет число занятых ИКТ-специалистов: по итогам 1 полугодия 2020 года в Москве их количество составило 610,8 тысячи человек, тогда как в 2019 году их было 605,9 тысячи человек. Каждое пятое предложение на рынке труда Москвы в июне 2020 года открыто для ИТ-специалистов."По данным аналитиков ДИТ, количество вакансий для программистов в Москве за год выросло на 14% и составило в сентябре свыше 6,5 тысячи актуальных позиций. Наиболее востребованными на столичном рынке труда вот уже третий год являются программисты Java, 1C и PHP", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом учебном году количество учеников предпрофессиональных классов столичных школ выросло на 20%. Более 45 тысяч московских старшеклассников занимаются в инженерных, академических, медицинских, кадетских, педагогических и ИТ-классах. А в следующем году в столице откроется новое направление предпрофессионального образования – "Медиакласс в московской школе". В таких классах будут готовить журналистов будущего – специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента. Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях.

https://sn.ria.ru/20201215/minprosvescheniya-1589369693.html

https://ria.ru/20201216/rabota-1589424858.html

https://ria.ru/20201127/programmist-1586282682.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество