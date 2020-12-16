https://ria.ru/20201216/kinofilmy-1589446148.html

РИА Новости и tvzavr составили подборку кинофильмов о ВОВ

РИА Новости и tvzavr составили подборку кинофильмов о ВОВ

В рамках мультимедийного исторического проекта "Нюрнберг. Начало мира" РИА Новости и интернет-кинотеатр tvzavr, информационный партнер проекта, подготовили... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:11

2020-12-16T11:11

2020-12-16T14:51

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В рамках мультимедийного исторического проекта "Нюрнберг. Начало мира" РИА Новости и интернет-кинотеатр tvzavr, информационный партнер проекта, подготовили тематическую подборку кинофильмов о Великой отечественной войне для синефилов и всех любителей истории.Киноподборка составлена из фильмов разных лет и стран, представляющих различные точки зрения на самую страшную в истории человечества войну. Среди них – советские телевизионные хиты "Вариант "Омега"" и "Вызываем огонь на себя", российская военная драма "Солдатик" по мотивам биографии шестилетнего Сережи Алёшкова, самого юного сына полка в истории ВОВ, киноэпопеи "Дюнкерк" и "Ржев", и многие другие.Подборка доступна бесплатно или по льготной подписке. Комментируя предложенный РИА Новости и tvzavr список фильмов, руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталья Осипова отметила: "В эту подборку вошли фильмы, которые ярко и сильно рассказывают о войне. Каждый режиссер предлагает свою личную позицию, свою трактовку событий. Одни картины мы любим и готовы смотреть по несколько раз, другие мы считаем важными и значимыми для истории кино и страны, а третьи вызывают вопросы и острое желание спорить. Но хуже споров и дискуссий – ледяное равнодушие к поражениям и победам своей страны, беспамятство по отношению к жертвам той войны и историческое невежество. Позиция создателей фильмов может не совпадать с позицией создателей проекта "Нюрнберг. Начало мира". Наша главная рекомендация – смотреть и думать самостоятельно. И читать о ключевом событии ХХ века – Нюрнбергском процессе, который подвел итог Второй мировой войны и определил состояние современного мира – на сайте". Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" агентства "РИА Новости" был запущен к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media в ежедневном формате публикуются материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. Своим читателям в течение года проект представит уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, что даст им возможность пережить процесс день за днем. В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проводится при поддержке Генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия24" и "Москва24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "ВестиFM", сайта "Комсомольской правды" kp.ru . Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический Музей, Еврейский музей и центр толерантности. Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской Государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального Музея вооруженных сил, Росархива, а также МХАТ им. Горького и газеты "Правда". tvzavr – один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса порядка 55 тыс. единиц контента – мировые блокбастеры, новинки кинопроката, детские фильмы, а также фильмы-победители и участники мировых кинофестивалей. Продуманная система поиска позволяет пользователям подобрать в нем картины по рейтингу, стране производства, отзывам и описаниям.РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570511422.html

https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html

https://ria.ru/20200508/1571047546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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