РИА Новости и tvzavr составили подборку кинофильмов о ВОВ
11:11 16.12.2020 (обновлено: 14:51 16.12.2020)
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В рамках мультимедийного исторического проекта "Нюрнберг. Начало мира" РИА Новости и интернет-кинотеатр tvzavr, информационный партнер проекта, подготовили тематическую подборку кинофильмов о Великой отечественной войне для синефилов и всех любителей истории.
Киноподборка составлена из фильмов разных лет и стран, представляющих различные точки зрения на самую страшную в истории человечества войну. Среди них – советские телевизионные хиты "Вариант "Омега"" и "Вызываем огонь на себя", российская военная драма "Солдатик" по мотивам биографии шестилетнего Сережи Алёшкова, самого юного сына полка в истории ВОВ, киноэпопеи "Дюнкерк" и "Ржев", и многие другие.
24 апреля, 12:3375 лет Победы - Радио SputnikВойна в кино и кино на войне: как снимали хронику ВОВЛюбой источник информации на войне - идеологическое оружие. И оно показало все свои преимущества в период Великой Отечественной. В ход шло всё - радио, газеты, и, конечно, документальное кино. Ведь что происходит на фронте, хотели не только слышать, но и видеть.
Подборка доступна бесплатно или по льготной подписке.
Комментируя предложенный РИА Новости и tvzavr список фильмов, руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталья Осипова отметила: "В эту подборку вошли фильмы, которые ярко и сильно рассказывают о войне. Каждый режиссер предлагает свою личную позицию, свою трактовку событий. Одни картины мы любим и готовы смотреть по несколько раз, другие мы считаем важными и значимыми для истории кино и страны, а третьи вызывают вопросы и острое желание спорить. Но хуже споров и дискуссий – ледяное равнодушие к поражениям и победам своей страны, беспамятство по отношению к жертвам той войны и историческое невежество. Позиция создателей фильмов может не совпадать с позицией создателей проекта "Нюрнберг. Начало мира". Наша главная рекомендация – смотреть и думать самостоятельно. И читать о ключевом событии ХХ века – Нюрнбергском процессе, который подвел итог Второй мировой войны и определил состояние современного мира – на сайте".
20 ноября, 00:41Нюрнбергский процесс (1945)
Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" агентства "РИА Новости" был запущен к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media в ежедневном формате публикуются материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. Своим читателям в течение года проект представит уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, что даст им возможность пережить процесс день за днем. В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.
Проект "Нюрнберг. Начало мира" проводится при поддержке Генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия24" и "Москва24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "ВестиFM", сайта "Комсомольской правды" kp.ru . Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический Музей, Еврейский музей и центр толерантности.
Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской Государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального Музея вооруженных сил, Росархива, а также МХАТ им. Горького и газеты "Правда".
tvzavr – один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса порядка 55 тыс. единиц контента – мировые блокбастеры, новинки кинопроката, детские фильмы, а также фильмы-победители и участники мировых кинофестивалей. Продуманная система поиска позволяет пользователям подобрать в нем картины по рейтингу, стране производства, отзывам и описаниям.
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