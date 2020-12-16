https://ria.ru/20201216/karabakh-1589591212.html

Госдеп заявил о "риске дестабилизации" в Карабахе из-за России

Госдеп заявил о "риске дестабилизации" в Карабахе из-за России

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер утверждает, что присутствие России влечет "риск дестабилизации" для Нагорного Карабаха. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T22:53

2020-12-16T22:53

2020-12-16T23:41

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

государственный департамент сша

сша

азербайджан

армения

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер утверждает, что присутствие России влечет "риск дестабилизации" для Нагорного Карабаха.В ходе пресс-конференции Купера азербайджанский журналист спросил его, как США намерены помогать странам региона противостоять российскому влиянию."Вы заметили, и я определенно с этим замечанием согласен, что там, где есть российское присутствие в данном случае, есть риск дестабилизации и, конечно, вызов, всем государствам и сторонам, которые там участвуют (в происходящем - ред.)", - ответил Купер.По его словам, США выступают за необходимость мирных переговоров и участии в них Минской группы, а также "уделяют дополнительное внимание гуманитарному пространству.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201216/karabakh-1589587295.html

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

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нагорный карабах, государственный департамент сша, сша, азербайджан, армения, в мире