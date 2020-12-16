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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201216/karabakh-1589572684.html
Минобороны опровергло сообщения об окружении миротворцев в Карабахе
Минобороны опровергло сообщения об окружении миротворцев в Карабахе
Министерство обороны опровергло сообщения о том, что азербайджанские военные окружили российских миротворцев в Гадрутском районе Карабаха. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:33
2020-12-16T20:56
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сообщения о том, что азербайджанские военные окружили российских миротворцев в Гадрутском районе Карабаха. Ранее об этом написали ряд СМИ. "Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", — подчеркнули в оборонном ведомстве. Там отметили, что штаб российского контингента по прямым каналам связи постоянно взаимодействует с генеральными штабами Азербайджана и Армении, в том числе для предотвращения возможных инцидентов.Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, заключили в ведомстве.Российские миротворцы действуют в Карабахе в соответствии с договоренностями президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении.
https://ria.ru/20201215/mirotvortsy-1589239257.html
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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, в мире

Минобороны опровергло сообщения об окружении миротворцев в Карабахе

19:33 16.12.2020 (обновлено: 20:56 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сообщения о том, что азербайджанские военные окружили российских миротворцев в Гадрутском районе Карабаха.
Ранее об этом написали ряд СМИ.
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 01:47Ситуация в Нагорном Карабахе
"Лучше не играть с миротворцами": в Госдуме оценили стрельбу в Карабахе
"Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Там отметили, что штаб российского контингента по прямым каналам связи постоянно взаимодействует с генеральными штабами Азербайджана и Армении, в том числе для предотвращения возможных инцидентов.
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, заключили в ведомстве.
Российские миротворцы действуют в Карабахе в соответствии с договоренностями президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АзербайджанВ мире
 
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