https://ria.ru/20201216/karabakh-1589572684.html
Минобороны опровергло сообщения об окружении миротворцев в Карабахе
Минобороны опровергло сообщения об окружении миротворцев в Карабахе
Министерство обороны опровергло сообщения о том, что азербайджанские военные окружили российских миротворцев в Гадрутском районе Карабаха. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:33
2020-12-16T19:33
2020-12-16T20:56
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сообщения о том, что азербайджанские военные окружили российских миротворцев в Гадрутском районе Карабаха. Ранее об этом написали ряд СМИ. "Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", — подчеркнули в оборонном ведомстве. Там отметили, что штаб российского контингента по прямым каналам связи постоянно взаимодействует с генеральными штабами Азербайджана и Армении, в том числе для предотвращения возможных инцидентов.Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, заключили в ведомстве.Российские миротворцы действуют в Карабахе в соответствии с договоренностями президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении.
https://ria.ru/20201215/mirotvortsy-1589239257.html
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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, в мире