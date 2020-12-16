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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201216/karabakh-1589508704.html
Глава Карабаха назвал международное признание НКР важнейшей задачей
Глава Карабаха назвал международное признание НКР важнейшей задачей
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян считает, что международное признание Карабаха должно стать превентивным механизмом на фоне... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:01
2020-12-16T15:01
ситуация в нагорном карабахе
араик арутюнян
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян считает, что международное признание Карабаха должно стать превентивным механизмом на фоне нависших над карабахским населением экзистенциальных угроз."Важно учесть лишения и страдания народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и экзистенциальную угрозу новых злодеяний, рассматривая международное признание Республики Арцах в качестве компенсирующего и превентивного механизма. Всем ясно, что международно признанный статус даст значительные практические гарантии в деле обеспечения безопасности и защиты прав нашего народа", - говорится в заявлении Арутюняна, текст которого размещен на его странице в Facebook.По его словам, если в "предвоенный период" в основе урегулирования карабахского конфликта лежали три принципа – неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения народов, то после боевых действий "первые два принципа потеряли свой смысл". "В международном понимании у Азербайджана нет проблемы с территориальной целостностью… Следовательно, два из трех принципов устарели и нужно незамедлительно применить третий принцип – признание права народа Арцаха на самоопределение, чтобы было возможно думать над урегулированием конфликта", - отметил президент.Арутюнян подчеркивает, что международное признание Карабаха является важнейшей задачей. Другим важным направлением он назвал "восстановление территориальной целостности Республики Арцах", заявив, что это имеет "безопасное и гуманитарное значение для народа".Он добавил, что власти будут решать вопросы возвращения пленных и социальные проблемы населения. "В течение трех лет планируется обеспечить жильем всех нуждающихся, в тот же период выплачивать за граждан суммы и проценты по ипотечным кредитам, помочь физическим и юридическим лицам в обслуживании кредитов", - сказал Арутюнян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201216/karabakh-1589495899.html
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араик арутюнян, никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

Глава Карабаха назвал международное признание НКР важнейшей задачей

15:01 16.12.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян считает, что международное признание Карабаха должно стать превентивным механизмом на фоне нависших над карабахским населением экзистенциальных угроз.
"Важно учесть лишения и страдания народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и экзистенциальную угрозу новых злодеяний, рассматривая международное признание Республики Арцах в качестве компенсирующего и превентивного механизма. Всем ясно, что международно признанный статус даст значительные практические гарантии в деле обеспечения безопасности и защиты прав нашего народа", - говорится в заявлении Арутюняна, текст которого размещен на его странице в Facebook.
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По его словам, если в "предвоенный период" в основе урегулирования карабахского конфликта лежали три принципа – неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения народов, то после боевых действий "первые два принципа потеряли свой смысл". "В международном понимании у Азербайджана нет проблемы с территориальной целостностью… Следовательно, два из трех принципов устарели и нужно незамедлительно применить третий принцип – признание права народа Арцаха на самоопределение, чтобы было возможно думать над урегулированием конфликта", - отметил президент.
Арутюнян подчеркивает, что международное признание Карабаха является важнейшей задачей. Другим важным направлением он назвал "восстановление территориальной целостности Республики Арцах", заявив, что это имеет "безопасное и гуманитарное значение для народа".
Он добавил, что власти будут решать вопросы возвращения пленных и социальные проблемы населения. "В течение трех лет планируется обеспечить жильем всех нуждающихся, в тот же период выплачивать за граждан суммы и проценты по ипотечным кредитам, помочь физическим и юридическим лицам в обслуживании кредитов", - сказал Арутюнян.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАраик АрутюнянНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАрменияВ мире
 
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