Глава Карабаха назвал международное признание НКР важнейшей задачей
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян считает, что международное признание Карабаха должно стать превентивным механизмом на фоне нависших над карабахским населением экзистенциальных угроз.
"Важно учесть лишения и страдания народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и экзистенциальную угрозу новых злодеяний, рассматривая международное признание Республики Арцах в качестве компенсирующего и превентивного механизма. Всем ясно, что международно признанный статус даст значительные практические гарантии в деле обеспечения безопасности и защиты прав нашего народа", - говорится в заявлении Арутюняна, текст которого размещен на его странице в Facebook.
По его словам, если в "предвоенный период" в основе урегулирования карабахского конфликта лежали три принципа – неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения народов, то после боевых действий "первые два принципа потеряли свой смысл". "В международном понимании у Азербайджана нет проблемы с территориальной целостностью… Следовательно, два из трех принципов устарели и нужно незамедлительно применить третий принцип – признание права народа Арцаха на самоопределение, чтобы было возможно думать над урегулированием конфликта", - отметил президент.
Арутюнян подчеркивает, что международное признание Карабаха является важнейшей задачей. Другим важным направлением он назвал "восстановление территориальной целостности Республики Арцах", заявив, что это имеет "безопасное и гуманитарное значение для народа".
Он добавил, что власти будут решать вопросы возвращения пленных и социальные проблемы населения. "В течение трех лет планируется обеспечить жильем всех нуждающихся, в тот же период выплачивать за граждан суммы и проценты по ипотечным кредитам, помочь физическим и юридическим лицам в обслуживании кредитов", - сказал Арутюнян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.