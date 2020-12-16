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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Глава Карабаха подтвердил данные о военных, взятых в плен у села Хцаберд
Глава Карабаха подтвердил данные о военных, взятых в плен у села Хцаберд
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республик Араик Арутюнян подтвердил информацию о десятках армянских военнослужащих, попавших в плен близ села Хцаберд РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:12
2020-12-16T14:12
ситуация в нагорном карабахе
араик арутюнян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республик Араик Арутюнян подтвердил информацию о десятках армянских военнослужащих, попавших в плен близ села Хцаберд Гадрутского района.Он пообещал сделать все возможное для скорейшего и безопасного возвращения пленных.В свою очередь защитник прав человека НКР Артак Бегларян заявил, что, по предварительным данным, "в эти дни в направлении села Хцаберд без вести пропали около 60 военнослужащих нескольких подразделений". По его словам, вполне вероятно, что именно эти военнослужащие фигурируют в видеоматериале с пленными, опубликованном азербайджанской стороной.В среду Армия обороны Карабаха заявила, что "потеряла связь с личным составов нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района". Отмечается, что при посредничестве российского миротворческого контингента выясняется вероятность пленения армянских военнослужащих, чтобы предпринять необходимые действия, если подтвердится, что военные попали в плен.Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
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араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Глава Карабаха подтвердил данные о военных, взятых в плен у села Хцаберд

14:12 16.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
Вооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республик Араик Арутюнян подтвердил информацию о десятках армянских военнослужащих, попавших в плен близ села Хцаберд Гадрутского района.

"К сожалению, близ Хцаберда наши несколько десятков военнослужащих попали в плен. Сейчас министерство обороны выясняет все обстоятельства", - говорится в обращении Арутюняна, текст которого размещен на его странице в Facebook.

Он пообещал сделать все возможное для скорейшего и безопасного возвращения пленных.
В свою очередь защитник прав человека НКР Артак Бегларян заявил, что, по предварительным данным, "в эти дни в направлении села Хцаберд без вести пропали около 60 военнослужащих нескольких подразделений". По его словам, вполне вероятно, что именно эти военнослужащие фигурируют в видеоматериале с пленными, опубликованном азербайджанской стороной.
В среду Армия обороны Карабаха заявила, что "потеряла связь с личным составов нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района". Отмечается, что при посредничестве российского миротворческого контингента выясняется вероятность пленения армянских военнослужащих, чтобы предпринять необходимые действия, если подтвердится, что военные попали в плен.
Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.
По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
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