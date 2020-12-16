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Глава Карабаха подтвердил данные о военных, взятых в плен у села Хцаберд

Глава Карабаха подтвердил данные о военных, взятых в плен у села Хцаберд

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республик Араик Арутюнян подтвердил информацию о десятках армянских военнослужащих, попавших в плен близ села Хцаберд РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:12

2020-12-16T14:12

2020-12-16T14:12

ситуация в нагорном карабахе

араик арутюнян

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ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республик Араик Арутюнян подтвердил информацию о десятках армянских военнослужащих, попавших в плен близ села Хцаберд Гадрутского района.Он пообещал сделать все возможное для скорейшего и безопасного возвращения пленных.В свою очередь защитник прав человека НКР Артак Бегларян заявил, что, по предварительным данным, "в эти дни в направлении села Хцаберд без вести пропали около 60 военнослужащих нескольких подразделений". По его словам, вполне вероятно, что именно эти военнослужащие фигурируют в видеоматериале с пленными, опубликованном азербайджанской стороной.В среду Армия обороны Карабаха заявила, что "потеряла связь с личным составов нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района". Отмечается, что при посредничестве российского миротворческого контингента выясняется вероятность пленения армянских военнослужащих, чтобы предпринять необходимые действия, если подтвердится, что военные попали в плен.Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.

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араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире