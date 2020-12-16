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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201216/karabakh-1589439064.html
Армия Карабаха потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов
Армия Карабаха потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов
Армия обороны Карабаха не может связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:20
2020-12-16T11:05
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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ЕРЕВАН, 16 дек — РИА Новости. Армия обороны Карабаха не может связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении."Вчера вечером при пока непонятных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Всю ночь и сегодня утром продолжались поисковые работы", — сообщается на странице армии непризнанной республики в Facebook.Российские миротворцы помогают выяснять, не попали ли военные в плен. Ранее командующий российским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе, где 11 декабря был нарушен режим перемирия, нормализовалась. Мирное соглашениеВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В воскресенье, 12 декабря, как утверждает Минобороны Армении, азербайджанские подразделения атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. По данным ведомства, ранены несколько армянских военных, со стороны Азербайджана "есть убитые и раненые". В Баку подтвердили гибель четырех своих военных и возложили ответственность на Ереван.
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РИА Новости
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Армия Карабаха потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов

10:20 16.12.2020 (обновлено: 11:05 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Военнослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 дек — РИА Новости. Армия обороны Карабаха не может связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении.
"Вчера вечером при пока непонятных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Всю ночь и сегодня утром продолжались поисковые работы", — сообщается на странице армии непризнанной республики в Facebook.
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Российские миротворцы помогают выяснять, не попали ли военные в плен.
Ранее командующий российским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе, где 11 декабря был нарушен режим перемирия, нормализовалась.

Мирное соглашение

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В воскресенье, 12 декабря, как утверждает Минобороны Армении, азербайджанские подразделения атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. По данным ведомства, ранены несколько армянских военных, со стороны Азербайджана "есть убитые и раненые". В Баку подтвердили гибель четырех своих военных и возложили ответственность на Ереван.
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