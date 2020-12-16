https://ria.ru/20201216/karabakh-1589439064.html

Армия Карабаха потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов

Армия Карабаха потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов

Армия обороны Карабаха не может связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:20

2020-12-16T10:20

2020-12-16T11:05

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ЕРЕВАН, 16 дек — РИА Новости. Армия обороны Карабаха не может связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении."Вчера вечером при пока непонятных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Всю ночь и сегодня утром продолжались поисковые работы", — сообщается на странице армии непризнанной республики в Facebook.Российские миротворцы помогают выяснять, не попали ли военные в плен. Ранее командующий российским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе, где 11 декабря был нарушен режим перемирия, нормализовалась. Мирное соглашениеВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В воскресенье, 12 декабря, как утверждает Минобороны Армении, азербайджанские подразделения атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. По данным ведомства, ранены несколько армянских военных, со стороны Азербайджана "есть убитые и раненые". В Баку подтвердили гибель четырех своих военных и возложили ответственность на Ереван.

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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