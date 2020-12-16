Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/kampaniya-1589530221.html
Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года - валовый сбор зерна в России в текущем году прогнозируется на уровне более 131 миллиона тонн,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:20
2020-12-16T16:20
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577320034_0:176:3196:1974_1920x0_80_0_0_32a9a41847175f9dac8b2e83f1f54353.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года - валовый сбор зерна в России в текущем году прогнозируется на уровне более 131 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."В текущем году Минсельхоз России прогнозирует один из крупнейших урожаев зерновых в современной истории - более 131 миллиона тонн в "чистом" весе. По оценке ведомства, сбор масличных культур составит 20,5 миллиона тонн", - добавляет ведомство. Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах ожидается на уровне 7 миллионов тонн.Валовый сбор овощей в сельхозпредприятиях и КФХ ожидается в объеме 6,8 миллиона тонн, урожай овощей в зимних теплицах - на рекордном уровне 1,3 миллиона тонн. В свою очередь производство плодов и ягод сохранится на уровне прошлого года - 1,1 миллиона тонн. "Полученный урожай позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в продовольствии", - подчеркивает министерство.В целом зерновые и зернобобовые культуры в стране полностью обмолочены с площади 46,4 миллиона гектаров, сбор в бункерном весе составил 138,1 миллиона тонн, что на 9% выше показателя прошлого года. Урожай пшеницы в первоначально оприходованном весе увеличился на 13,1% - до 88,1 миллиона тонн.Сбор ячменя составил 22,2 миллиона тонн, кукурузы на зерно - 14,3 миллиона тонн, риса - 1,2 миллиона тонн, гречихи - порядка 1 миллиона тонн. Подсолнечника намолочено 13,3 миллиона тонн, рапса - 2,7 миллиона тонн, сои 4,4 миллиона тонн. Под урожай 2021 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 19,3 миллиона гектаров, или 100,6% к прогнозной площади.
https://ria.ru/20201211/zatraty-1588811053.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577320034_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05f680220ec2ba7c6fd1bbd1fac0110c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России

16:20 16.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года - валовый сбор зерна в России в текущем году прогнозируется на уровне более 131 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов страны и распространение новой коронавирусной инфекции работы проходили в штатном режиме. Аграрии в полной мере были обеспечены основными ресурсами, в том числе - удобрениями и ГСМ (горюче-смазочными материалами - ред.)", - говорится в сообщении.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 17:02
Пермский край покроет аграриям треть биржевых затрат на удобрения
"В текущем году Минсельхоз России прогнозирует один из крупнейших урожаев зерновых в современной истории - более 131 миллиона тонн в "чистом" весе. По оценке ведомства, сбор масличных культур составит 20,5 миллиона тонн", - добавляет ведомство. Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах ожидается на уровне 7 миллионов тонн.
Валовый сбор овощей в сельхозпредприятиях и КФХ ожидается в объеме 6,8 миллиона тонн, урожай овощей в зимних теплицах - на рекордном уровне 1,3 миллиона тонн. В свою очередь производство плодов и ягод сохранится на уровне прошлого года - 1,1 миллиона тонн. "Полученный урожай позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в продовольствии", - подчеркивает министерство.
В целом зерновые и зернобобовые культуры в стране полностью обмолочены с площади 46,4 миллиона гектаров, сбор в бункерном весе составил 138,1 миллиона тонн, что на 9% выше показателя прошлого года. Урожай пшеницы в первоначально оприходованном весе увеличился на 13,1% - до 88,1 миллиона тонн.
Сбор ячменя составил 22,2 миллиона тонн, кукурузы на зерно - 14,3 миллиона тонн, риса - 1,2 миллиона тонн, гречихи - порядка 1 миллиона тонн. Подсолнечника намолочено 13,3 миллиона тонн, рапса - 2,7 миллиона тонн, сои 4,4 миллиона тонн. Под урожай 2021 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 19,3 миллиона гектаров, или 100,6% к прогнозной площади.
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии дали год колонии мужчине, публично оскорбившему Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
16:18В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
16:18Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
Лента новостейМолния