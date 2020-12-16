https://ria.ru/20201216/kampaniya-1589530221.html

Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России

Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России

Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года - валовый сбор зерна в России в текущем году прогнозируется на уровне более 131 миллиона тонн,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:20

2020-12-16T16:20

2020-12-16T16:20

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года - валовый сбор зерна в России в текущем году прогнозируется на уровне более 131 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."В текущем году Минсельхоз России прогнозирует один из крупнейших урожаев зерновых в современной истории - более 131 миллиона тонн в "чистом" весе. По оценке ведомства, сбор масличных культур составит 20,5 миллиона тонн", - добавляет ведомство. Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах ожидается на уровне 7 миллионов тонн.Валовый сбор овощей в сельхозпредприятиях и КФХ ожидается в объеме 6,8 миллиона тонн, урожай овощей в зимних теплицах - на рекордном уровне 1,3 миллиона тонн. В свою очередь производство плодов и ягод сохранится на уровне прошлого года - 1,1 миллиона тонн. "Полученный урожай позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в продовольствии", - подчеркивает министерство.В целом зерновые и зернобобовые культуры в стране полностью обмолочены с площади 46,4 миллиона гектаров, сбор в бункерном весе составил 138,1 миллиона тонн, что на 9% выше показателя прошлого года. Урожай пшеницы в первоначально оприходованном весе увеличился на 13,1% - до 88,1 миллиона тонн.Сбор ячменя составил 22,2 миллиона тонн, кукурузы на зерно - 14,3 миллиона тонн, риса - 1,2 миллиона тонн, гречихи - порядка 1 миллиона тонн. Подсолнечника намолочено 13,3 миллиона тонн, рапса - 2,7 миллиона тонн, сои 4,4 миллиона тонн. Под урожай 2021 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 19,3 миллиона гектаров, или 100,6% к прогнозной площади.

https://ria.ru/20201211/zatraty-1588811053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика