https://ria.ru/20201216/kampaniya-1589530221.html
Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года - валовый сбор зерна в России в текущем году прогнозируется на уровне более 131 миллиона тонн,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:20
2020-12-16T16:20
2020-12-16T16:20
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года - валовый сбор зерна в России в текущем году прогнозируется на уровне более 131 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."В текущем году Минсельхоз России прогнозирует один из крупнейших урожаев зерновых в современной истории - более 131 миллиона тонн в "чистом" весе. По оценке ведомства, сбор масличных культур составит 20,5 миллиона тонн", - добавляет ведомство. Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах ожидается на уровне 7 миллионов тонн.Валовый сбор овощей в сельхозпредприятиях и КФХ ожидается в объеме 6,8 миллиона тонн, урожай овощей в зимних теплицах - на рекордном уровне 1,3 миллиона тонн. В свою очередь производство плодов и ягод сохранится на уровне прошлого года - 1,1 миллиона тонн. "Полученный урожай позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в продовольствии", - подчеркивает министерство.В целом зерновые и зернобобовые культуры в стране полностью обмолочены с площади 46,4 миллиона гектаров, сбор в бункерном весе составил 138,1 миллиона тонн, что на 9% выше показателя прошлого года. Урожай пшеницы в первоначально оприходованном весе увеличился на 13,1% - до 88,1 миллиона тонн.Сбор ячменя составил 22,2 миллиона тонн, кукурузы на зерно - 14,3 миллиона тонн, риса - 1,2 миллиона тонн, гречихи - порядка 1 миллиона тонн. Подсолнечника намолочено 13,3 миллиона тонн, рапса - 2,7 миллиона тонн, сои 4,4 миллиона тонн. Под урожай 2021 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 19,3 миллиона гектаров, или 100,6% к прогнозной площади.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года - валовый сбор зерна в России в текущем году прогнозируется на уровне более 131 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза
РФ.
"Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов страны и распространение новой коронавирусной инфекции работы проходили в штатном режиме. Аграрии в полной мере были обеспечены основными ресурсами, в том числе - удобрениями и ГСМ (горюче-смазочными материалами - ред.)", - говорится в сообщении.
"В текущем году Минсельхоз России прогнозирует один из крупнейших урожаев зерновых в современной истории - более 131 миллиона тонн в "чистом" весе. По оценке ведомства, сбор масличных культур составит 20,5 миллиона тонн", - добавляет ведомство. Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах ожидается на уровне 7 миллионов тонн.
Валовый сбор овощей в сельхозпредприятиях и КФХ ожидается в объеме 6,8 миллиона тонн, урожай овощей в зимних теплицах - на рекордном уровне 1,3 миллиона тонн. В свою очередь производство плодов и ягод сохранится на уровне прошлого года - 1,1 миллиона тонн. "Полученный урожай позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в продовольствии", - подчеркивает министерство.
В целом зерновые и зернобобовые культуры в стране полностью обмолочены с площади 46,4 миллиона гектаров, сбор в бункерном весе составил 138,1 миллиона тонн, что на 9% выше показателя прошлого года. Урожай пшеницы в первоначально оприходованном весе увеличился на 13,1% - до 88,1 миллиона тонн.
Сбор ячменя составил 22,2 миллиона тонн, кукурузы на зерно - 14,3 миллиона тонн, риса - 1,2 миллиона тонн, гречихи - порядка 1 миллиона тонн. Подсолнечника намолочено 13,3 миллиона тонн, рапса - 2,7 миллиона тонн, сои 4,4 миллиона тонн. Под урожай 2021 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 19,3 миллиона гектаров, или 100,6% к прогнозной площади.