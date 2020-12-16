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В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
Научный центр, который займется изучением влияния самоизоляции на психику и физиологию человека, создан в России, рассказал журналистам директор Института... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:24
2020-12-16T16:24
2020-12-16T16:24
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
олег орлов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Научный центр, который займется изучением влияния самоизоляции на психику и физиологию человека, создан в России, рассказал журналистам директор Института медико-биологических проблем (ИМБП, головной институт по медицинскому обеспечению космических полетов) РАН Олег Орлов.Заведующая отделом ИМБП Елена Томиловская пояснила, что центр получил название "Павловский центр интегративной физиологии, медицины, высокотехнологичного здравоохранения, технологий стрессоустойчивости". Одной из его задач станет профилактика и изучение последствий долговременной социальной изоляции малых групп - исследование психологических, психофизиологических и чисто физиологических эффектов. "Это сейчас очень актуально в связи с той ситуацией, которая у нас есть в мире", - заметила она.По словам Томиловской, речь идет о разработке способов психологической поддержки во время самоизоляции, в том числе с применением технологий виртуальной реальности, профилактики заболеваний, связанных со снижением физической активности, включая испытания электростимуляционных технологий.В новое подразделение, которое займется этими задачами, вошли 28 человек, из них основной костяк – ведущие ученые ИМБП и других научных учреждений, приглашены зарубежные специалисты.
https://ria.ru/20201208/drova-1588231927.html
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институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, олег орлов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Научный центр, который займется изучением влияния самоизоляции на психику и физиологию человека, создан в России, рассказал журналистам директор Института медико-биологических проблем (ИМБП
, головной институт по медицинскому обеспечению космических полетов) РАН Олег Орлов
.
"Создан научный центр мирового уровня. Инициатором создания этого центра выступил Институт физиологии имени Павлова. Центр создан на основе консорциума четырех организаций: самого института Павлова, Института эволюционной физиологии и геохимии имени Сеченова, а также Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени Ленина. Институт медико-биологических проблем тоже вошел в состав этого консорциума", - рассказал он.
Заведующая отделом ИМБП Елена Томиловская пояснила, что центр получил название "Павловский центр интегративной физиологии, медицины, высокотехнологичного здравоохранения, технологий стрессоустойчивости". Одной из его задач станет профилактика и изучение последствий долговременной социальной изоляции малых групп - исследование психологических, психофизиологических и чисто физиологических эффектов. "Это сейчас очень актуально в связи с той ситуацией, которая у нас есть в мире", - заметила она.
По словам Томиловской, речь идет о разработке способов психологической поддержки во время самоизоляции, в том числе с применением технологий виртуальной реальности, профилактики заболеваний, связанных со снижением физической активности, включая испытания электростимуляционных технологий.
В новое подразделение, которое займется этими задачами, вошли 28 человек, из них основной костяк – ведущие ученые ИМБП и других научных учреждений, приглашены зарубежные специалисты.