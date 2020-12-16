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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201216/gumpomosch-1589420527.html
Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Российские миротворцы раздали 200 гуманитарных наборов среди наиболее нуждающихся семей города Мартакерта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T05:08
2020-12-16T11:23
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
анатолий сивак
нагорный карабах
ильхам алиев
москва
ереван
баку
азербайджан
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МАРТАКЕРТ, 16 дек – РИА Новости. Российские миротворцы раздали 200 гуманитарных наборов среди наиболее нуждающихся семей города Мартакерта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В состав наборов, которые за минувшие сутки получили порядка 200 семей, входят продукты питания, бытовая химия, детское питание и предметы личной гигиены. Как рассказал агентству начальник Центра примирения враждующих сторон полковник Игорь Сиваков, всего миротворцами сюда доставлено 12 тонн гуманитарного груза.В свою очередь, замглавы администрации Мартакертского района Нельсон Атаян напомнил РИА Новости, что в результате недавних боестолкновений Мартакерт оказался одним из наиболее пострадавших городов в Нагорном Карабахе."Нашему городу был причинен особенно крупный ущерб. Этому способствовали и артобстрелы, и бомбежки с воздуха, и атаки беспилотников. Сейчас и район, и город восстанавливаются, мы пытаемся залечить раны после войны", - заявил Атаян.По его словам, в первую очередь на помощь претендуют горожане, которые за время боевых действий лишились крова. Также на раздаче российских гуманитарных наборов присутствуют много пожилых людей, а также женщин с детьми - представители наиболее уязвимых слоев населения."В первую очередь восстанавливаем больницы, школы. Очень много тех, кто потерял свои дома. Но если говорить в целом, мирная жизнь возвращается в свое привычное русло", - отметил чиновник.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201215/mirotvortsy-1589239257.html
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html
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никол пашинян, анатолий сивак, нагорный карабах, ильхам алиев, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР

05:08 16.12.2020 (обновлено: 11:23 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российского центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт
Военнослужащий российского центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МАРТАКЕРТ, 16 дек – РИА Новости. Российские миротворцы раздали 200 гуманитарных наборов среди наиболее нуждающихся семей города Мартакерта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В состав наборов, которые за минувшие сутки получили порядка 200 семей, входят продукты питания, бытовая химия, детское питание и предметы личной гигиены. Как рассказал агентству начальник Центра примирения враждующих сторон полковник Игорь Сиваков, всего миротворцами сюда доставлено 12 тонн гуманитарного груза.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестные жители несут домой коробку с гуманитарной помощью в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе
Местные жители несут домой коробку с гуманитарной помощью в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местные жители несут домой коробку с гуманитарной помощью в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе
"Доставки осуществляются по плану. Выдача наиболее нуждающимся людям Нагорного Карабаха проходит в соответствии с поручениями президента и правительства РФ", - сообщил он.
В свою очередь, замглавы администрации Мартакертского района Нельсон Атаян напомнил РИА Новости, что в результате недавних боестолкновений Мартакерт оказался одним из наиболее пострадавших городов в Нагорном Карабахе.
"Нашему городу был причинен особенно крупный ущерб. Этому способствовали и артобстрелы, и бомбежки с воздуха, и атаки беспилотников. Сейчас и район, и город восстанавливаются, мы пытаемся залечить раны после войны", - заявил Атаян.
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По его словам, в первую очередь на помощь претендуют горожане, которые за время боевых действий лишились крова. Также на раздаче российских гуманитарных наборов присутствуют много пожилых людей, а также женщин с детьми - представители наиболее уязвимых слоев населения.
"В первую очередь восстанавливаем больницы, школы. Очень много тех, кто потерял свои дома. Но если говорить в целом, мирная жизнь возвращается в свое привычное русло", - отметил чиновник.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российского Центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт
Военнослужащий российского Центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий российского Центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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