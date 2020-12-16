Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
05:08 16.12.2020 (обновлено: 11:23 16.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российского центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт
МАРТАКЕРТ, 16 дек – РИА Новости. Российские миротворцы раздали 200 гуманитарных наборов среди наиболее нуждающихся семей города Мартакерта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В состав наборов, которые за минувшие сутки получили порядка 200 семей, входят продукты питания, бытовая химия, детское питание и предметы личной гигиены. Как рассказал агентству начальник Центра примирения враждующих сторон полковник Игорь Сиваков, всего миротворцами сюда доставлено 12 тонн гуманитарного груза.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестные жители несут домой коробку с гуманитарной помощью в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе
Местные жители несут домой коробку с гуманитарной помощью в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе
"Доставки осуществляются по плану. Выдача наиболее нуждающимся людям Нагорного Карабаха проходит в соответствии с поручениями президента и правительства РФ", - сообщил он.
В свою очередь, замглавы администрации Мартакертского района Нельсон Атаян напомнил РИА Новости, что в результате недавних боестолкновений Мартакерт оказался одним из наиболее пострадавших городов в Нагорном Карабахе.
"Нашему городу был причинен особенно крупный ущерб. Этому способствовали и артобстрелы, и бомбежки с воздуха, и атаки беспилотников. Сейчас и район, и город восстанавливаются, мы пытаемся залечить раны после войны", - заявил Атаян.
По его словам, в первую очередь на помощь претендуют горожане, которые за время боевых действий лишились крова. Также на раздаче российских гуманитарных наборов присутствуют много пожилых людей, а также женщин с детьми - представители наиболее уязвимых слоев населения.
"В первую очередь восстанавливаем больницы, школы. Очень много тех, кто потерял свои дома. Но если говорить в целом, мирная жизнь возвращается в свое привычное русло", - отметил чиновник.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российского Центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт
Военнослужащий российского Центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.