https://ria.ru/20201216/grechka-1589534280.html

Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены

Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены

Производители гречихи Алтайского края, Орловской области и Башкирии готовы снизить отпускные цены на гречневую крупу, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:36

2020-12-16T16:36

2020-12-16T16:36

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Производители гречихи Алтайского края, Орловской области и Башкирии готовы снизить отпускные цены на гречневую крупу, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам серии совещаний, которые глава министерства Дмитрий Патрушев провел с производителями различных категорий сельхозпродукции и продовольствия."В ходе совещания по ситуации на рынке гречихи и гречневой крупы было отмечено, что в настоящий момент цены на эту продукцию стабилизировались. Этой тенденции в дальнейшем будет способствовать более высокий урожай данной культуры в текущем году", - сообщает министерство."Кроме того, производители Алтайского края, Орловской области и Республики Башкортостан, на которые приходится порядка 70% производства данной культуры в стране, заявили о намерении снизить отпускные цены на гречневую крупу", - добавляет Минсельхоз.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество