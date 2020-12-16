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Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
Производители гречихи Алтайского края, Орловской области и Башкирии готовы снизить отпускные цены на гречневую крупу, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:36
2020-12-16T16:36
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Производители гречихи Алтайского края, Орловской области и Башкирии готовы снизить отпускные цены на гречневую крупу, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам серии совещаний, которые глава министерства Дмитрий Патрушев провел с производителями различных категорий сельхозпродукции и продовольствия."В ходе совещания по ситуации на рынке гречихи и гречневой крупы было отмечено, что в настоящий момент цены на эту продукцию стабилизировались. Этой тенденции в дальнейшем будет способствовать более высокий урожай данной культуры в текущем году", - сообщает министерство."Кроме того, производители Алтайского края, Орловской области и Республики Башкортостан, на которые приходится порядка 70% производства данной культуры в стране, заявили о намерении снизить отпускные цены на гречневую крупу", - добавляет Минсельхоз.
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россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество

Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены

16:36 16.12.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийГречневая крупа, продающаяся на развес
Гречневая крупа, продающаяся на развес - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Производители гречихи Алтайского края, Орловской области и Башкирии готовы снизить отпускные цены на гречневую крупу, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам серии совещаний, которые глава министерства Дмитрий Патрушев провел с производителями различных категорий сельхозпродукции и продовольствия.
"В ходе совещания по ситуации на рынке гречихи и гречневой крупы было отмечено, что в настоящий момент цены на эту продукцию стабилизировались. Этой тенденции в дальнейшем будет способствовать более высокий урожай данной культуры в текущем году", - сообщает министерство.
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"Кроме того, производители Алтайского края, Орловской области и Республики Башкортостан, на которые приходится порядка 70% производства данной культуры в стране, заявили о намерении снизить отпускные цены на гречневую крупу", - добавляет Минсельхоз.
 
РоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
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