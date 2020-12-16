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Совфед одобрил закон о запрете второго гражданства для парламентариев
Совфед одобрил закон о запрете второго гражданства для парламентариев
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае выявления... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:59
2020-12-16T10:59
совет федерации рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте РФ.Изменения вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".Теперь новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата становится выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.
https://ria.ru/20201208/grazhdanstvo-1588309485.html
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совет федерации рф, госдума рф, политика

Совфед одобрил закон о запрете второго гражданства для парламентариев

10:59 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте РФ.
Изменения вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Теперь новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата становится выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.
Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 22:38
Путин подписал законы об отставке судей из-за иностранного гражданства
 
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