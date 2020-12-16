https://ria.ru/20201216/glyukoza-1589337234.html

Под елкой и на лестнице: поклонники оценили полуобнаженных звезд

Под елкой и на лестнице: поклонники оценили полуобнаженных звезд

РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T00:52

2020-12-16T00:52

2020-12-16T10:31

анна семенович

шоубиз

глюкоза (наталья ионова)

знаменитости

звезды

вера брежнева

холли берри

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Многие знаменитости не стесняются выкладывать в соцсетях снимки в полуобнаженном виде, демонстрируя поклонникам свои формы. Правда, не всегда эти фото вызывают только позитивную реакцию подписчиков.Например, Вере Брежневой, разместившей в Instagram домашнее фото в коротком топе и трико, некоторые пользователи написали, что она уж слишком похудела, а из-за цвета костюма и вовсе "слилась с диваном".Правда, большинство поклонников восхищаются ее фигурой и признаются, что, глядя на певицу, откладывают в сторону пирожное, которое собирались съесть на ночь.Кадры из дома разместила в своем instagram и Глюкоза, которую ранее критиковали за откровенные фото.В ожидании Нового года она снялась под елкой в платье-комбинации цвета шампанского и на этот раз собрала многочисленные восторженные комментарии поклонников.Оценили они и собаку, похожую на плюшевую, с которой певица позирует на одном из снимков.А вот Холли Берри поразила поклонников стройной фигурой, когда опубликовала в Instagram вдохновляющий ролик о ее оздоровительном бренде. На видео обладательница премии "Оскар" выходит из моря, прямо как ее героиня из фильма о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас".В комментариях пользователи написали, что 54-летняя актриса выглядит "роскошно" и "феноменально". Активно обсуждается в соцсети и публикация Анны Семенович, которая в одном из постов демонстрирует оголенные ноги, сидя на лестнице, и при этом размышляет над цитатой Фаины Раневской: "Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?"В комментариях один из подписчиков с иронией напоминает ей о спортсменах-мужчинах, на ноги которых засматриваются некоторые женщины, другой отмечает, что Анна "кокетка", но большинство поклонников сходятся во мнении, что Семенович "шикарна", и призывают ее не читать негативные отзывы.

https://ria.ru/20201127/bikini-1586464382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна семенович, глюкоза (наталья ионова), знаменитости, звезды, вера брежнева, холли берри