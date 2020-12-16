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https://ria.ru/20201216/glyukoza-1589337234.html
Под елкой и на лестнице: поклонники оценили полуобнаженных звезд
Под елкой и на лестнице: поклонники оценили полуобнаженных звезд
РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:52
2020-12-16T10:31
анна семенович
шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
знаменитости
звезды
вера брежнева
холли берри
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Многие знаменитости не стесняются выкладывать в соцсетях снимки в полуобнаженном виде, демонстрируя поклонникам свои формы. Правда, не всегда эти фото вызывают только позитивную реакцию подписчиков.Например, Вере Брежневой, разместившей в Instagram домашнее фото в коротком топе и трико, некоторые пользователи написали, что она уж слишком похудела, а из-за цвета костюма и вовсе "слилась с диваном".Правда, большинство поклонников восхищаются ее фигурой и признаются, что, глядя на певицу, откладывают в сторону пирожное, которое собирались съесть на ночь.Кадры из дома разместила в своем instagram и Глюкоза, которую ранее критиковали за откровенные фото.В ожидании Нового года она снялась под елкой в платье-комбинации цвета шампанского и на этот раз собрала многочисленные восторженные комментарии поклонников.Оценили они и собаку, похожую на плюшевую, с которой певица позирует на одном из снимков.А вот Холли Берри поразила поклонников стройной фигурой, когда опубликовала в Instagram вдохновляющий ролик о ее оздоровительном бренде. На видео обладательница премии "Оскар" выходит из моря, прямо как ее героиня из фильма о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас".В комментариях пользователи написали, что 54-летняя актриса выглядит "роскошно" и "феноменально". Активно обсуждается в соцсети и публикация Анны Семенович, которая в одном из постов демонстрирует оголенные ноги, сидя на лестнице, и при этом размышляет над цитатой Фаины Раневской: "Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?"В комментариях один из подписчиков с иронией напоминает ей о спортсменах-мужчинах, на ноги которых засматриваются некоторые женщины, другой отмечает, что Анна "кокетка", но большинство поклонников сходятся во мнении, что Семенович "шикарна", и призывают ее не читать негативные отзывы.
https://ria.ru/20201127/bikini-1586464382.html
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анна семенович, глюкоза (наталья ионова), знаменитости, звезды, вера брежнева, холли берри

Под елкой и на лестнице: поклонники оценили полуобнаженных звезд

00:52 16.12.2020 (обновлено: 10:31 16.12.2020)
 
© Фото : @glukozamusic/InstagramПевица Глюкоза
Певица Глюкоза - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : @glukozamusic/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Многие знаменитости не стесняются выкладывать в соцсетях снимки в полуобнаженном виде, демонстрируя поклонникам свои формы. Правда, не всегда эти фото вызывают только позитивную реакцию подписчиков.
Например, Вере Брежневой, разместившей в Instagram домашнее фото в коротком топе и трико, некоторые пользователи написали, что она уж слишком похудела, а из-за цвета костюма и вовсе "слилась с диваном".
Правда, большинство поклонников восхищаются ее фигурой и признаются, что, глядя на певицу, откладывают в сторону пирожное, которое собирались съесть на ночь.
Кадры из дома разместила в своем instagram и Глюкоза, которую ранее критиковали за откровенные фото.
В ожидании Нового года она снялась под елкой в платье-комбинации цвета шампанского и на этот раз собрала многочисленные восторженные комментарии поклонников.
Оценили они и собаку, похожую на плюшевую, с которой певица позирует на одном из снимков.
А вот Холли Берри поразила поклонников стройной фигурой, когда опубликовала в Instagram вдохновляющий ролик о ее оздоровительном бренде. На видео обладательница премии "Оскар" выходит из моря, прямо как ее героиня из фильма о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас".
© @halleberry/InstagramКадр видео, опубликованного на странице Холи Берри в Instagram
Кадр видео, опубликованного на странице Холи Берри в Instagram - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© @halleberry/Instagram
Кадр видео, опубликованного на странице Холи Берри в Instagram
В комментариях пользователи написали, что 54-летняя актриса выглядит "роскошно" и "феноменально".
Активно обсуждается в соцсети и публикация Анны Семенович, которая в одном из постов демонстрирует оголенные ноги, сидя на лестнице, и при этом размышляет над цитатой Фаины Раневской: "Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?"
В комментариях один из подписчиков с иронией напоминает ей о спортсменах-мужчинах, на ноги которых засматриваются некоторые женщины, другой отмечает, что Анна "кокетка", но большинство поклонников сходятся во мнении, что Семенович "шикарна", и призывают ее не читать негативные отзывы.
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ШоубизАнна СеменовичГлюкоза (Наталья Ионова)ЗнаменитостизвездыВера БрежневаХолли Берри
 
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