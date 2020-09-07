https://ria.ru/20200907/glyukoza-1576853883.html

Глюкозу раскритиковали в Сети за фото в откровенном платье

Певицу Наталью Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, раскритиковали в Сети за снимок в откровенном платье. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T05:44

2020-09-07T05:44

2020-09-07T05:44

глюкоза (наталья ионова)

россия

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>Певицу <a href="https://ria.ru/person_glyukoza-natalya-ionova/" target="_blank">Наталью Ионову</a>, известную под псевдонимом Глюкоза, раскритиковали в Сети за снимок в откровенном платье. На фото, размещенном в <a href="https://www.instagram.com/glukozamusic/" target="_blank">Instagram</a>, певица стоит в мини-платье без бюстгальтера.Подписчики Ионовой подвергли критике ее наряд, сочтя его слишком откровенным."Зачем выставлять напоказ импланты?" – спросил пользователь sheldon777555."Поскромнее надо быть, не девочка уже", - заявил olgam365."Часто без лифчика ходите?" - написал can_mos."Выглядишь потрепанной", - добавил shanssound.При этом многие пользователи поддержали исполнительницу, выразив восхищение ее внешним видом."Прекрасное платье", - указал kudriavtsev6631."Неописуемая!" - выразил мнение viktorgut1949."Да, платье шикардос", - написал johannederle.

https://ria.ru/20200903/khayek-1576659546.html

https://ria.ru/20200902/styuardessa-1576607453.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глюкоза (наталья ионова), россия, шоу-бизнес