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https://ria.ru/20200907/glyukoza-1576853883.html
Глюкозу раскритиковали в Сети за фото в откровенном платье
Певицу Наталью Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, раскритиковали в Сети за снимок в откровенном платье. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T05:44
2020-09-07T05:44
глюкоза (наталья ионова)
россия
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>Певицу <a href="https://ria.ru/person_glyukoza-natalya-ionova/" target="_blank">Наталью Ионову</a>, известную под псевдонимом Глюкоза, раскритиковали в Сети за снимок в откровенном платье. На фото, размещенном в <a href="https://www.instagram.com/glukozamusic/" target="_blank">Instagram</a>, певица стоит в мини-платье без бюстгальтера.Подписчики Ионовой подвергли критике ее наряд, сочтя его слишком откровенным."Зачем выставлять напоказ импланты?" – спросил пользователь sheldon777555."Поскромнее надо быть, не девочка уже", - заявил olgam365."Часто без лифчика ходите?" - написал can_mos."Выглядишь потрепанной", - добавил shanssound.При этом многие пользователи поддержали исполнительницу, выразив восхищение ее внешним видом."Прекрасное платье", - указал kudriavtsev6631."Неописуемая!" - выразил мнение viktorgut1949."Да, платье шикардос", - написал johannederle.
https://ria.ru/20200903/khayek-1576659546.html
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глюкоза (наталья ионова), россия, шоу-бизнес

Глюкозу раскритиковали в Сети за фото в откровенном платье

05:44 07.09.2020
21566
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Ионова (Глюкоза)
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Наталья Ионова (Глюкоза). Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Певицу Наталью Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, раскритиковали в Сети за снимок в откровенном платье.
На фото, размещенном в Instagram, певица стоит в мини-платье без бюстгальтера.
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Подписчики Ионовой подвергли критике ее наряд, сочтя его слишком откровенным.
"Зачем выставлять напоказ импланты?" – спросил пользователь sheldon777555.
"Поскромнее надо быть, не девочка уже", - заявил olgam365.
"Часто без лифчика ходите?" - написал can_mos.
"Выглядишь потрепанной", - добавил shanssound.
При этом многие пользователи поддержали исполнительницу, выразив восхищение ее внешним видом.
"Прекрасное платье", - указал kudriavtsev6631.
"Неописуемая!" - выразил мнение viktorgut1949.
"Да, платье шикардос", - написал johannederle.
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