https://ria.ru/20201216/gaft-1589420840.html

В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом

В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом

Представитель театра "Современник" в беседе с порталом Daily Storm прокомментировал высказывание актера Станислава Садальского, который резко отозвался о... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T05:40

2020-12-16T05:40

2020-12-16T10:56

культура

умер валентин гафт

россия

валентин гафт

современник (театр)

станислав садальский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Современник" поставил на место Садальского, взбесившегося из-за похорон Гафта

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589315582_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_32e1b58989d3916a718431b85fe6eb37.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Представитель театра "Современник" в беседе с порталом Daily Storm прокомментировал высказывание актера Станислава Садальского, который резко отозвался о церемонии прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.Садальского возмутило то, что в зале "Современника" якобы было мало людей и "практически отсутствовали молодые узнаваемые актеры театра".В "Современнике" эти слова считают некорректными, циничными и неприятными. По словам представителя театра, Гафта проводили достойно, хотя пришлось учесть введенные в Москве из-за пандемии ограничительные меры.Он предположил, что Садальский плохо знает состав труппы театра. Однако, добавил представитель театра, актер имеет право на свое мнение.Гафт умер 12 декабря после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер валентин гафт, россия, валентин гафт, современник (театр), станислав садальский, москва