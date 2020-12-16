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https://ria.ru/20201216/gaft-1589420840.html
В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Представитель театра "Современник" в беседе с порталом Daily Storm прокомментировал высказывание актера Станислава Садальского, который резко отозвался о... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T05:40
2020-12-16T10:56
культура
умер валентин гафт
россия
валентин гафт
современник (театр)
станислав садальский
москва
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"Современник" поставил на место Садальского, взбесившегося из-за похорон Гафта
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Представитель театра "Современник" в беседе с порталом Daily Storm прокомментировал высказывание актера Станислава Садальского, который резко отозвался о церемонии прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.Садальского возмутило то, что в зале "Современника" якобы было мало людей и "практически отсутствовали молодые узнаваемые актеры театра".В "Современнике" эти слова считают некорректными, циничными и неприятными. По словам представителя театра, Гафта проводили достойно, хотя пришлось учесть введенные в Москве из-за пандемии ограничительные меры.Он предположил, что Садальский плохо знает состав труппы театра. Однако, добавил представитель театра, актер имеет право на свое мнение.Гафт умер 12 декабря после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.
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умер валентин гафт, россия, валентин гафт, современник (театр), станислав садальский, москва

В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом

05:40 16.12.2020 (обновлено: 10:56 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре "Современник"
Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Представитель театра "Современник" в беседе с порталом Daily Storm прокомментировал высказывание актера Станислава Садальского, который резко отозвался о церемонии прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.
Садальского возмутило то, что в зале "Современника" якобы было мало людей и "практически отсутствовали молодые узнаваемые актеры театра".
В "Современнике" эти слова считают некорректными, циничными и неприятными. По словам представителя театра, Гафта проводили достойно, хотя пришлось учесть введенные в Москве из-за пандемии ограничительные меры.

"Зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф. Пришли те люди, которые смогли там быть. <…> И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять", — пояснил собеседник издания.

Он предположил, что Садальский плохо знает состав труппы театра. Однако, добавил представитель театра, актер имеет право на свое мнение.
Гафт умер 12 декабря после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.
Прощание с Валентином Гафтом
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
1 из 11

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
2 из 11

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

Вдова В.Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
3 из 11

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

Актриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
4 из 11

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
5 из 11

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
6 из 11

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
7 из 11

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Прощание с актером длилось до полудня.

Актер Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
8 из 11

Прощание с актером длилось до полудня.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

Актриса Лия Ахеджакова и актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник
9 из 11

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом
10 из 11

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом
11 из 11

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 11

Церемония прощания проходила в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 11

Гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. На экране демонстрировали фотографии из архива актера.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 11

Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова и певец Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

Проститься с Гафтом пришли многие его коллеги. Лия Ахеджакова рассказала, что все свои стихи актер помнил наизусть, звонил ей по ночам и читал.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 11

Поэзия стала для Гафта отдушиной в то время, когда он уже не выходил на сцену. Записи песен и стихов в исполнении актера звучали и на церемонии прощания.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 11

Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 11

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с Валентином Гафтом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 11

Прощание с актером длилось до полудня.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 11

Артисты "Современника" сменяли друг друга в почетном карауле.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 11

Гроб с телом Валентина Гафта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 11

Позже народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
КультураУмер Валентин ГафтРоссияВалентин ГафтСовременник (театр)Станислав СадальскийМосква
 
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