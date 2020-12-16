https://ria.ru/20201216/gaft-1589415874.html

Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом

Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом

Актер Станислав Садальский в Instagram назвал позором прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прошедшее накануне в театре "Современник". РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T01:54

2020-12-16T01:54

2020-12-16T01:54

россия

современник (театр)

москва

культура

умер валентин гафт

валентин гафт

виктор рыжаков

станислав садальский

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"Позор". Садальский — о похоронах Валентина Гафта

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Актер Станислав Садальский в Instagram назвал позором прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прошедшее накануне в театре "Современник".Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.Актер отметил, что на мероприятии практически не было "молодых узнаваемых актеров театра", а также по причине болезни отсутствовал новый художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков.Садальский также поблагодарил всех, кто смог прийти.

https://ria.ru/20201215/leps-1589315155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, современник (театр), москва, умер валентин гафт, валентин гафт, виктор рыжаков, станислав садальский