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Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом
Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом
Актер Станислав Садальский в Instagram назвал позором прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прошедшее накануне в театре "Современник". РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T01:54
2020-12-16T01:54
россия
современник (театр)
москва
культура
умер валентин гафт
валентин гафт
виктор рыжаков
станислав садальский
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"Позор". Садальский — о похоронах Валентина Гафта
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Актер Станислав Садальский в Instagram назвал позором прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прошедшее накануне в театре "Современник".Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.Актер отметил, что на мероприятии практически не было "молодых узнаваемых актеров театра", а также по причине болезни отсутствовал новый художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков.Садальский также поблагодарил всех, кто смог прийти.
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россия, современник (театр), москва, умер валентин гафт, валентин гафт, виктор рыжаков, станислав садальский

Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом

01:54 16.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре "Современник"
Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Актер Станислав Садальский в Instagram назвал позором прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прошедшее накануне в театре "Современник".
Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
"Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой", — написал Садальский.
Актер отметил, что на мероприятии практически не было "молодых узнаваемых актеров театра", а также по причине болезни отсутствовал новый художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков.
Садальский также поблагодарил всех, кто смог прийти.
Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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КультураРоссияСовременник (театр)МоскваУмер Валентин ГафтВалентин ГафтВиктор РыжаковСтанислав Садальский
 
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