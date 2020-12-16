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Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом
Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом
Актер Станислав Садальский в Instagram назвал позором прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прошедшее накануне в театре "Современник". РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T01:54
2020-12-16T01:54
2020-12-16T01:54
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культура
умер валентин гафт
валентин гафт
виктор рыжаков
станислав садальский
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"Позор". Садальский — о похоронах Валентина Гафта
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Актер Станислав Садальский в Instagram назвал позором прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прошедшее накануне в театре "Современник".Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.Актер отметил, что на мероприятии практически не было "молодых узнаваемых актеров театра", а также по причине болезни отсутствовал новый художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков.Садальский также поблагодарил всех, кто смог прийти.
https://ria.ru/20201215/leps-1589315155.html
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россия, современник (театр), москва, умер валентин гафт, валентин гафт, виктор рыжаков, станислав садальский