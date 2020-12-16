https://ria.ru/20201216/fss-1589467618.html

Совфед одобрил закон о сохранении размеров взносов в Фонд соцстрахования

Совфед одобрил закон о сохранении размеров взносов в Фонд соцстрахования

Совфед в среду одобрил закон, сохраняющий на 2021-2023 годы тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:13

2020-12-16T12:13

2020-12-16T12:13

россия

фонд социального страхования рф

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон, сохраняющий на 2021-2023 годы тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.При этом для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов, сохраняется льгота по уплате страховых взносов. Они, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.Данные нормы учтены при формировании доходной части бюджета Фонда социального страхования РФ на ближайшую трехлетку. Они позволяют полностью обеспечить выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021-2023 годах.Общая сумма расходов на выполнение этих обязательств, по оценке правительства, в 2021 году составит 111,3 миллиарда рублей, в 2022 году - 115,9 миллиарда, в 2023 году - 120,8 миллиарда. Поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) ожидается на уровне 146,2 миллиарда, 156,2 миллиарда и 167,2 миллиарда рублей соответственно.

https://ria.ru/20200914/strakhovanie-1577238040.html

https://ria.ru/20201208/fss-1588225844.html

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россия, фонд социального страхования рф, совет федерации рф, общество