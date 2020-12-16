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Совфед одобрил закон о сохранении размеров взносов в Фонд соцстрахования
Совфед одобрил закон о сохранении размеров взносов в Фонд соцстрахования
Совфед в среду одобрил закон, сохраняющий на 2021-2023 годы тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:13
2020-12-16T12:13
россия
фонд социального страхования рф
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон, сохраняющий на 2021-2023 годы тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.При этом для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов, сохраняется льгота по уплате страховых взносов. Они, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.Данные нормы учтены при формировании доходной части бюджета Фонда социального страхования РФ на ближайшую трехлетку. Они позволяют полностью обеспечить выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021-2023 годах.Общая сумма расходов на выполнение этих обязательств, по оценке правительства, в 2021 году составит 111,3 миллиарда рублей, в 2022 году - 115,9 миллиарда, в 2023 году - 120,8 миллиарда. Поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) ожидается на уровне 146,2 миллиарда, 156,2 миллиарда и 167,2 миллиарда рублей соответственно.
https://ria.ru/20200914/strakhovanie-1577238040.html
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россия, фонд социального страхования рф, совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о сохранении размеров взносов в Фонд соцстрахования

12:13 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон, сохраняющий на 2021-2023 годы тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.
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Назван объем расходов Фонда соцстрахования на следующий год
При этом для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов, сохраняется льгота по уплате страховых взносов. Они, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.
Данные нормы учтены при формировании доходной части бюджета Фонда социального страхования РФ на ближайшую трехлетку. Они позволяют полностью обеспечить выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021-2023 годах.
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Путин утвердил бюджет Фонда соцстрахования до 2023 года
Общая сумма расходов на выполнение этих обязательств, по оценке правительства, в 2021 году составит 111,3 миллиарда рублей, в 2022 году - 115,9 миллиарда, в 2023 году - 120,8 миллиарда. Поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) ожидается на уровне 146,2 миллиарда, 156,2 миллиарда и 167,2 миллиарда рублей соответственно.
 
РоссияФонд социального страхования РФСовет Федерации РФОбщество
 
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