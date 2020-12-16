https://ria.ru/20201216/evropa-1589475474.html

Названы самые уязвимые европейские достопримечательности

Названы самые уязвимые европейские достопримечательности

Европейские общественные организации, занимающиеся сохранением культурного наследия и объединенные в сеть Europa Nostra, назвали 12 претендентов на статус самых РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:13

2020-12-16T14:13

2020-12-16T14:13

туризм

туризм

новости - туризм

юнеско

евросоюз

северная македония

австрия

косово

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149553/75/1495537546_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c667b2d778421ca8d801a4bc245a788b.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Европейские общественные организации, занимающиеся сохранением культурного наследия и объединенные в сеть Europa Nostra, назвали 12 претендентов на статус самых уязвимых европейских достопримечательностей 2021 года, сообщает "ЕвроПульс".Список составляется с 2013 года. Цель — привлечение внимания к малоизвестным историко-культурным памятникам. В 2021 году они впервые получат гранты Евросоюза на восстановление в размере десяти тысяч евро.Железная дорога Ахензее в Тироле. Единственная в мире, на которой до сих пор используется подлинное оборудование конца XIX века: от локомотива с угольным двигателем до мостов и путей. Компания, которая поддерживает магистраль, обанкротилась в 2020 году из-за пандемии коронавируса.Кинотеатр Modern Theatre в Софии. Он открылся в 1908 году и сразу стал центром культурной жизни. Но с 2013 года в нем не проводятся мероприятия. Расположенный в историческом квартале болгарской столицы, он мог бы снова стать общественной доминантой района и всего города.Мирогойское кладбище в Загребе — популярное место со множеством образцов неоклассической европейской архитектуры и скульптуры. Оно попало в список находящихся под угрозой достопримечательностей из-за землетрясения магнитудой 5,5 балла, случившегося в марте 2020 года. Многие мраморные постройки и памятники сильно пострадали, а дожди еще больше ухудшили ситуацию.Церковь Сен-Дени во французском регионе О-де-Франс — старейшая на севере Франции, с коллекцией произведений искусства XV-XIX веков. Из-за нехватки финансирования власти города Сент-Омер, где она расположена, не могут провести реставрационные работы, и крыша здания находится в предаварийном состоянии.Система зеленых насаждений в Кельне оказалась в списке уязвимых достопримечательностей, потому что при расширении построек природных зон становится все меньше. Между тем, система была разработана и реализована в 1920-х годах, она охватывала как центр, так и тогдашние окраины.Армянский дворец Зенобио в Венеции был построен в XVII веке и стоял почти в самом сердце города. С 1851 по 1997 год в здании находился колледж Мурад-Рафаелян. Но с тех пор, как учебное заведение закрылось, здание находится в запустении.Пять Кикладских островов в Эгейском море — Китира, Сикинос, Тинос, Аморгос и Кимолос, как и еще две сотни более мелких на юге Греции знамениты красивейшими пейзажами с морем, холмами и горами, зеленью и традиционными поселениями, а также античными постройками. Сейчас правительство Греции планирует установить в этих местах ветряки. С одной стороны, они станут источником "зеленой" энергии для жителей архипелага, но аутентичный пейзаж при этом будет нарушен.Еще один представитель Италии в списке — cад Джусти в Вероне. Это один из старейших общественных парков в Европе, открытый с 1570-х годов. В нем есть зеленый лабиринт, вековые деревья, а летними вечерами там дает представления театр под открытым небом. В этом году обрушившийся на Верону шторм повалил треть деревьев и сломал часть лабиринта.Церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии были вырезаны в скале в конце VII века. С тех пор и по сей день там проводятся службы. Но за долгие века внутреннее убранство обветшало, особенно это стало заметно в последние годы, когда увеличился поток туристов.Православный монастырь Высокие Дечаны в Косове до сих пор был одной из хорошо сохранившихся средневековых построек в Европе. Но сейчас ему угрожает строительство автомагистрали. Она может пройти по землям монастыря и до неузнаваемости изменить окружающий ландшафт, который вместе с самой обителью охраняется ЮНЕСКО.Старое здание главного почтамта в столице Македонии Скопье оказался в списке, потому что его еще не восстановили после разрушительного пожара 2013 года. Оно было построено в 1974 году в стиле брутализма и стилизовано под цветок лотоса, что символизирует возрождение города после землетрясения, случившегося там в 1964 году.Крепостной комплекс Нарикала в Тбилиси — одна из старейших построек в Грузии (первые известные упоминания относятся к IV веку). Крепость появилась на Великом шелковом пути. В последние годы цитадель нуждается в реставрации. Особенно после того, как благодаря новому фуникулеру туда стало заглядывать все больше туристов.Финальный список, куда войдут семь наиболее уязвимых достопримечательностей Европы, будет опубликован в марте 2021 года.

https://ria.ru/20201213/ukrasheniya-1588176310.html

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

северная македония

австрия

косово

испания

венеция

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, юнеско, евросоюз, северная македония, австрия, косово, испания, венеция, грузия