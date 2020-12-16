https://ria.ru/20201216/erdogan-1589497326.html

Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 атакой на суверенитет Турции

Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 атакой на суверенитет Турции

Санкции Вашингтона против Анкары из-за покупки российских систем ПВО С-400 несовместимы с их союзническими отношениями, это атака на суверенитет Турции, заявил... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:18

2020-12-16T14:18

2020-12-16T14:56

майк помпео

исмаил демир

министерство финансов сша

f-35

с-400 «триумф»

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Санкции Вашингтона против Анкары из-за покупки российских систем ПВО С-400 несовместимы с их союзническими отношениями, это атака на суверенитет Турции, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.Он отметил, что Турция неоднократно предлагала США, создать рабочую группу для урегулирования противоречий из-за С-400. "После вчерашнего решения мы теперь в два раза будем больше работать, чтобы увеличить собственное производство в оборонной промышленности. Мы давно оставили позади день, когда такие санкции нас тормозили", - добавил турецкий лидер.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201215/sanktsii-1589260371.html

https://ria.ru/20201216/turtsiya-1589327879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, исмаил демир, министерство финансов сша, f-35, с-400 «триумф», турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире