Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/erdogan-1589497326.html
Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 атакой на суверенитет Турции
Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 атакой на суверенитет Турции
Санкции Вашингтона против Анкары из-за покупки российских систем ПВО С-400 несовместимы с их союзническими отношениями, это атака на суверенитет Турции, заявил... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:18
2020-12-16T14:56
майк помпео
исмаил демир
министерство финансов сша
f-35
с-400 «триумф»
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_0:261:3077:1992_1920x0_80_0_0_7b07ccf2091101cfa4be48fef40ca2be.jpg
АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Санкции Вашингтона против Анкары из-за покупки российских систем ПВО С-400 несовместимы с их союзническими отношениями, это атака на суверенитет Турции, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.Он отметил, что Турция неоднократно предлагала США, создать рабочую группу для урегулирования противоречий из-за С-400. "После вчерашнего решения мы теперь в два раза будем больше работать, чтобы увеличить собственное производство в оборонной промышленности. Мы давно оставили позади день, когда такие санкции нас тормозили", - добавил турецкий лидер.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201215/sanktsii-1589260371.html
https://ria.ru/20201216/turtsiya-1589327879.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155817/88/1558178833_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_2c45d128c0d335bb5b266fd137016133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, исмаил демир, министерство финансов сша, f-35, с-400 «триумф», турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 атакой на суверенитет Турции

14:18 16.12.2020 (обновлено: 14:56 16.12.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Санкции Вашингтона против Анкары из-за покупки российских систем ПВО С-400 несовместимы с их союзническими отношениями, это атака на суверенитет Турции, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.

"Вчера ЕС против нас грозил ввести санкции, потом США… До сегодняшнего дня CAATSA ни к кому не применяли, кроме нас, страны НАТО. Что это за союзничество? Что за это альянс? Какое основание? Турция купила в РФ С-400. А разве Турция у вас не просила системы ПВО? Это решение – нападение на наш суверенитет, средство давления на нас", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он отметил, что Турция неоднократно предлагала США, создать рабочую группу для урегулирования противоречий из-за С-400. "После вчерашнего решения мы теперь в два раза будем больше работать, чтобы увеличить собственное производство в оборонной промышленности. Мы давно оставили позади день, когда такие санкции нас тормозили", - добавил турецкий лидер.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 09:49
Турецкая оппозиция призвала ускорить внедрение С-400 после санкций США
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
08:00
"Изменить поведение Турции". За что Запад наказывает Эрдогана
 
Майк ПомпеоИсмаил ДемирМинистерство финансов СШАF-35С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии дали год колонии мужчине, публично оскорбившему Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
16:18В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
16:18Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
16:17ЕС намерен "защищать европейские ценности" в интернете
16:16МИД рассказал об обмене пленными между Арменией и Азербайджаном
16:11Samsung раскрыл судьбу серии смартфонов Galaxy Note
Лента новостейМолния