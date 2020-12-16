https://ria.ru/20201216/ekonomika-1589485301.html
Всемирный банк улучшил прогноз по развитию российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз по развитию российской экономики
Всемирный банк прогнозирует российской экономике спад на четыре процента в этом году, а в 2021-м ожидает роста на 2,6 процента. Об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:36
2020-12-16T13:36
2020-12-16T14:15
россия
опек
всемирный банк
экономика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует российской экономике спад на четыре процента в этом году, а в 2021-м ожидает роста на 2,6 процента. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный экономист организации по России Апурва Сангхи. По его словам, прогноз улучшили за счет сразу нескольких ключевых секторов: финансового, агропромышленного комплекса, телекоммуникаций, а также государственного управления. Кроме того, на ситуацию повлияли новости о договоренностях ОПЕК+, которые стабилизировали цены на нефть.Что касается прогнозов на будущее, то в следующем году рост российской экономики ускорится на 2,6 процента, а в 2022-м достигнет трех процентов, отметил собеседник агентства. "В основе этого сценария лежит условие безопасности и эффективности выведенной в гражданский оборот вакцины, которая повысит уверенность потребителей и компаний, что и станет драйвером роста. Другим драйвером роста в 2021 году станет экспорт, который перейдет к постепенному восстановлению вслед за мировой экономикой", — уточнил Сангхи.Однако восстановление экономики может замедлиться, если распространение коронавируса не удастся остановить. Согласно такому сценарию рост составит 0,6 процента в 2021-м и 2,8 процента в 2022-м, добавил он.Ранее Владимир Путин сообщил, что глобальный внутренний валовый продукт в 2020 году, согласно прогнозам, из-за пандемии COVID-19 сократится на 4,4 процента, в России — на 3,9 процента. Как отмечали, в свою очередь, в Центральном банке, эпидемическая ситуация продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в ближайшие месяцы, однако не такое сильное, как во втором квартале года. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20201215/faktory-1589341102.html
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россия, опек, всемирный банк, экономика
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Всемирный банк прогнозирует российской экономике спад на четыре процента в этом году, а в 2021-м ожидает роста на 2,6 процента. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный экономист организации по России Апурва Сангхи.
"Конечно, это был плохой год для всех во всем мире, но, если мы хотим найти что-то хорошее и посмотрим на цифры, мы можем сказать, что сейчас ситуация несколько лучше, чем мы прогнозировали в сентябре. Мы ожидали спада экономики России на пять процентов, а сейчас ожидаем снижения на четыре процента. Полагаю, третий квартал удивил экономистов в хорошем смысле, потому что превзошел прогнозы", — сказал Сангхи.
По его словам, прогноз улучшили за счет сразу нескольких ключевых секторов: финансового, агропромышленного комплекса, телекоммуникаций, а также государственного управления. Кроме того, на ситуацию повлияли новости о договоренностях ОПЕК+
, которые стабилизировали цены на нефть.
Что касается прогнозов на будущее, то в следующем году рост российской экономики ускорится на 2,6 процента, а в 2022-м достигнет трех процентов, отметил собеседник агентства. "В основе этого сценария лежит условие безопасности и эффективности выведенной в гражданский оборот вакцины, которая повысит уверенность потребителей и компаний, что и станет драйвером роста. Другим драйвером роста в 2021 году станет экспорт, который перейдет к постепенному восстановлению вслед за мировой экономикой", — уточнил Сангхи.
Однако восстановление экономики может замедлиться, если распространение коронавируса не удастся остановить. Согласно такому сценарию рост составит 0,6 процента в 2021-м и 2,8 процента в 2022-м, добавил он.
Ранее Владимир Путин
сообщил, что глобальный внутренний валовый продукт в 2020 году, согласно прогнозам, из-за пандемии COVID-19 сократится на 4,4 процента, в России — на 3,9 процента. Как отмечали, в свою очередь, в Центральном банке, эпидемическая ситуация продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в ближайшие месяцы, однако не такое сильное, как во втором квартале года.