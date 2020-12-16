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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20201216/doroga-1589478813.html
Почти 900 км автодорог обновили в Алтайском крае в 2020 году
Почти 900 км автодорог обновили в Алтайском крае в 2020 году
Почти 900 километров автомобильных дорог и 16 мостов построили, реконструировали и отремонтировали в Алтайском крае в 2020 году на общую сумму 13,3 миллиарда... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:05
2020-12-16T13:05
алтайский край
обь
алтайский край
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БАРНАУЛ, 16 дек – РИА Новости. Почти 900 километров автомобильных дорог и 16 мостов построили, реконструировали и отремонтировали в Алтайском крае в 2020 году на общую сумму 13,3 миллиарда рублей, сообщает в среду правительство края.Власти отмечают, что на 1 января 2021 года в Алтайском крае доля дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативному состоянию, составит 40%, что соответствует плановому показателю регионального проекта "Дорожная сеть".Среди важных дорожных объектов, завершенных в 2020 году, – реконструкция моста через реку Чумыш в Кытмановском районе и моста через реку Пес­чаная в Смоленском районе. В рамках нацпроекта "Безопасные и качествен­ные автомобильные дороги" в 2020 году вводится в эксплуатацию объездная дорога в обход Барнаула с мостом через Обь. Также в этом году введены в эксплуатацию пять мостов, пострадавших в период паводка 2018 года в Краснощековском и Солонешенском районах.В 2020 году в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" построено и реконструировано 16,1 километра дорог к двум населенным пунктам и 11 предприятиям сельхозпереработки. В рамках приведения в нормативное состояние школьных маршрутов в этом году отремонтировано 172 километра автодорог, из которых 64,3 километра имеют асфальтобетонное покрытие и проходят по населенных пунктам, а 108 километров имеют щебеночное покрытие.По данным правительства края, в текущем году за счет краевого бюджета началась реконструкция находящегося в аварийном состоянии моста через реку Ук-Сунай в Тогульском районе в километре от районного центра. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Также в этом году в рамках госпрограммы по развитию внутреннего и внешнего туризма началось строительство автомобильных дорог в туристическом кластере "Белокуриха-2".Кроме того, в этом году из категории региональных дорог распоряжением правительства РФ в категорию дорог федерального значения перешла трасса К-17 (Барнаул - Павловск - граница с Казахстаном). Ей присвоено название А-321. С октября 2020 года текущее содержание автодороги осуществляется за счет средств федерального бюджета.
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обь, алтайский край

Почти 900 км автодорог обновили в Алтайском крае в 2020 году

13:05 16.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРегионы России. Алтайский край
Регионы России. Алтайский край - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 16 дек – РИА Новости. Почти 900 километров автомобильных дорог и 16 мостов построили, реконструировали и отремонтировали в Алтайском крае в 2020 году на общую сумму 13,3 миллиарда рублей, сообщает в среду правительство края.
"Итог работы 2020 года в области дорожного хозяйства - освоение средств дорожного фонда Алтайского края в сумме 13,3 миллиарда рублей (федеральный бюджет - 3,4 миллиарда, краевой бюджет - 9,9 миллиарда)… строительство, реконструкция, ремонт и приведение в нормативное состояние 898,8 километра автомобильных дорог и 16 искусственных сооружений, расположенных на них", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что на 1 января 2021 года в Алтайском крае доля дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативному состоянию, составит 40%, что соответствует плановому показателю регионального проекта "Дорожная сеть".
Среди важных дорожных объектов, завершенных в 2020 году, – реконструкция моста через реку Чумыш в Кытмановском районе и моста через реку Пес­чаная в Смоленском районе. В рамках нацпроекта "Безопасные и качествен­ные автомобильные дороги" в 2020 году вводится в эксплуатацию объездная дорога в обход Барнаула с мостом через Обь. Также в этом году введены в эксплуатацию пять мостов, пострадавших в период паводка 2018 года в Краснощековском и Солонешенском районах.
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В 2020 году в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" построено и реконструировано 16,1 километра дорог к двум населенным пунктам и 11 предприятиям сельхозпереработки. В рамках приведения в нормативное состояние школьных маршрутов в этом году отремонтировано 172 километра автодорог, из которых 64,3 километра имеют асфальтобетонное покрытие и проходят по населенных пунктам, а 108 километров имеют щебеночное покрытие.
По данным правительства края, в текущем году за счет краевого бюджета началась реконструкция находящегося в аварийном состоянии моста через реку Ук-Сунай в Тогульском районе в километре от районного центра. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Также в этом году в рамках госпрограммы по развитию внутреннего и внешнего туризма началось строительство автомобильных дорог в туристическом кластере "Белокуриха-2".
Кроме того, в этом году из категории региональных дорог распоряжением правительства РФ в категорию дорог федерального значения перешла трасса К-17 (Барнаул - Павловск - граница с Казахстаном). Ей присвоено название А-321. С октября 2020 года текущее содержание автодороги осуществляется за счет средств федерального бюджета.
 
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