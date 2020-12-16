https://ria.ru/20201216/deti-1589524445.html

Эксперт рассказал о судьбе компаний, организующих детский отдых

Эксперт рассказал о судьбе компаний, организующих детский отдых

По решению Роспотребнадзора в 2021 году детские лагеря на территории России по-прежнему смогут принимать туристов только из своих регионов при условии загрузки... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:15

2020-12-16T18:15

2020-12-16T18:15

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. По решению Роспотребнадзора в 2021 году детские лагеря на территории России по-прежнему смогут принимать туристов только из своих регионов при условии загрузки в 50 процентов, что, как считает эксперт, может привести к банкротствам, сообщает TourDom.ru. По мнению председателя Союза организаторов детского отдыха Марины Грицун, лето 2020 года показало, что работать на таких условиях могут только лагеря, которые находятся в областях, примыкающих к Москве, Санкт-Петербургу и другим городам-миллионникам. А также муниципальные объекты, имеющие стабильную загрузку от регионов. Выживут и компании, сумевшие перепрофилироваться или объединиться с коллегами, у которых сохранились финансовые ресурсы. Остальных уже в начале 2021 года ждет череда банкротств: частные предприниматели в условиях запрета на прием туристов из других регионов и загрузки в 50 процентов просто не смогут отработать долги, накопившиеся за лето 2020-го. "Со стороны профессионального сообщества мы будем поднимать вопрос о праве детских лагерей отложить возврат денег туристам за неиспользованный отдых, — сказала Грицун. — Так как предприниматели просто не смогут работать и предоставить клиентам ранее предоплаченные услуги".Также, по ее словам, если правила Роспотребнадзора не будут изменены в части, касающейся запрета приема детей в палаточных лагерях, то их организаторы также не смогут вернуть деньги за несостоявшийся отдых в 2020 году. В России по состоянию на 2019 год было около 1600 объектов этого типа. Всем им также грозит разорение. По мнению Грицун, невозможность работы на легальных условиях приведет к росту теневого сектора: появятся различные клубы, организаторы всевозможных "слётов", маскирующих детский туризм под видом семейной досуговой деятельности. Но, по словам экспертов, к теневой категории не стоит относить организаторов походов и сплавов: этот вид отдыха, в отличие от палаточных лагерей, Роспотребнадзором не запрещен.

https://ria.ru/20201213/ukrasheniya-1588176310.html

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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