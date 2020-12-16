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Врач с коллегами десятки лет оплодотворяли пациенток
Врач с коллегами десятки лет оплодотворяли пациенток
Американский врач Филипп Певен мог стать отцом более сотни детей, передает таблоид The Sun. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:31
2020-12-16T14:31
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американский врач Филипп Певен мог стать отцом более сотни детей, передает таблоид The Sun.Мужчине сейчас 104 года. Почти 40 лет он работал в одной из клиник в Детройте и принял роды около девяти тысяч раз.Как пишет газета, Джейми Холл — одна из детей появившихся на свет от врача. В начале 50-х годов родители женщины посетили доктора Певена. До 2008 года у нее не было причин сомневаться в родстве со своей семьей, однако позже она узнала, что воспитавший ее отец, не родной. Проведенный в 2017 году тест подтвердил это."Мы все (у нее есть сестра — Прим. Ред.) родились в одной больнице, а доктор Певен указан в качестве врача, а не отца", — рассказала женщина.При помощи специальных сервисов она провела тщательный анализ своей генетической истории и собрала информацию о сводных братьях и сестрах. Она нашла одного из внуков врача. Их ДНК совпадало на 12,3 процента. Джейми в течение следующего года получала звонки и письма от людей, которые с ней были генетически связаны. В январе этого года она вместе с одной из "сводных" сестер решила встретиться с биологическим отцом. Тот пояснил, что использовал свой биоматериал, чтобы оплодотворять женщин. В качестве доноров также выступали и его коллеги из больницы.Певен пояснил, что сдавал биоматериал с 1947 года и никогда не думал, что при помощи ДНК-тестов можно будет найти всех его детей.Сестра Джейми — Линн рассказала, что согласно тестам ДНК ее отцом также является один из врачей больницы, где работал Певен. Женщины положительно отнеслись к своему открытию, так как нуждающиеся женщины получали то, чего они хотели, и без врачей не появились бы на свет.В прошлом году журнал The Atlantic сообщил, что американский врач-репродуктолог на протяжении 40 лет использовал свой биоматериал для оплодотворения пациенток и является отцом не менее 50 детей. Пациенты врача по имени Дональд Клейн не подозревали ничего до 2014 года — именно тогда одна из дочерей мужчины решила найти своих родственников. В результате ДНК тесты доказали отцовство Клейна в 50 случаях.
https://ria.ru/20190417/1552765502.html
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детройт, сша, дети, в мире

Врач с коллегами десятки лет оплодотворяли пациенток

14:31 16.12.2020
 
© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Fotolia / rufous
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американский врач Филипп Певен мог стать отцом более сотни детей, передает таблоид The Sun.
Мужчине сейчас 104 года. Почти 40 лет он работал в одной из клиник в Детройте и принял роды около девяти тысяч раз.
Как пишет газета, Джейми Холл — одна из детей появившихся на свет от врача. В начале 50-х годов родители женщины посетили доктора Певена. До 2008 года у нее не было причин сомневаться в родстве со своей семьей, однако позже она узнала, что воспитавший ее отец, не родной. Проведенный в 2017 году тест подтвердил это.
"Мы все (у нее есть сестра — Прим. Ред.) родились в одной больнице, а доктор Певен указан в качестве врача, а не отца", — рассказала женщина.
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При помощи специальных сервисов она провела тщательный анализ своей генетической истории и собрала информацию о сводных братьях и сестрах. Она нашла одного из внуков врача. Их ДНК совпадало на 12,3 процента. Джейми в течение следующего года получала звонки и письма от людей, которые с ней были генетически связаны. В январе этого года она вместе с одной из "сводных" сестер решила встретиться с биологическим отцом. Тот пояснил, что использовал свой биоматериал, чтобы оплодотворять женщин. В качестве доноров также выступали и его коллеги из больницы.
Певен пояснил, что сдавал биоматериал с 1947 года и никогда не думал, что при помощи ДНК-тестов можно будет найти всех его детей.
Сестра Джейми — Линн рассказала, что согласно тестам ДНК ее отцом также является один из врачей больницы, где работал Певен. Женщины положительно отнеслись к своему открытию, так как нуждающиеся женщины получали то, чего они хотели, и без врачей не появились бы на свет.
В прошлом году журнал The Atlantic сообщил, что американский врач-репродуктолог на протяжении 40 лет использовал свой биоматериал для оплодотворения пациенток и является отцом не менее 50 детей. Пациенты врача по имени Дональд Клейн не подозревали ничего до 2014 года — именно тогда одна из дочерей мужчины решила найти своих родственников. В результате ДНК тесты доказали отцовство Клейна в 50 случаях.
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