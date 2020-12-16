https://ria.ru/20201216/deti-1589499869.html

Врач с коллегами десятки лет оплодотворяли пациенток

Врач с коллегами десятки лет оплодотворяли пациенток

Американский врач Филипп Певен мог стать отцом более сотни детей, передает таблоид The Sun. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:31

2020-12-16T14:31

2020-12-16T14:31

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американский врач Филипп Певен мог стать отцом более сотни детей, передает таблоид The Sun.Мужчине сейчас 104 года. Почти 40 лет он работал в одной из клиник в Детройте и принял роды около девяти тысяч раз.Как пишет газета, Джейми Холл — одна из детей появившихся на свет от врача. В начале 50-х годов родители женщины посетили доктора Певена. До 2008 года у нее не было причин сомневаться в родстве со своей семьей, однако позже она узнала, что воспитавший ее отец, не родной. Проведенный в 2017 году тест подтвердил это."Мы все (у нее есть сестра — Прим. Ред.) родились в одной больнице, а доктор Певен указан в качестве врача, а не отца", — рассказала женщина.При помощи специальных сервисов она провела тщательный анализ своей генетической истории и собрала информацию о сводных братьях и сестрах. Она нашла одного из внуков врача. Их ДНК совпадало на 12,3 процента. Джейми в течение следующего года получала звонки и письма от людей, которые с ней были генетически связаны. В январе этого года она вместе с одной из "сводных" сестер решила встретиться с биологическим отцом. Тот пояснил, что использовал свой биоматериал, чтобы оплодотворять женщин. В качестве доноров также выступали и его коллеги из больницы.Певен пояснил, что сдавал биоматериал с 1947 года и никогда не думал, что при помощи ДНК-тестов можно будет найти всех его детей.Сестра Джейми — Линн рассказала, что согласно тестам ДНК ее отцом также является один из врачей больницы, где работал Певен. Женщины положительно отнеслись к своему открытию, так как нуждающиеся женщины получали то, чего они хотели, и без врачей не появились бы на свет.В прошлом году журнал The Atlantic сообщил, что американский врач-репродуктолог на протяжении 40 лет использовал свой биоматериал для оплодотворения пациенток и является отцом не менее 50 детей. Пациенты врача по имени Дональд Клейн не подозревали ничего до 2014 года — именно тогда одна из дочерей мужчины решила найти своих родственников. В результате ДНК тесты доказали отцовство Клейна в 50 случаях.

https://ria.ru/20190417/1552765502.html

https://ria.ru/20190419/1552838404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детройт, сша, дети, в мире