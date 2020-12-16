https://ria.ru/20201216/dannye-1589493489.html

Совфед одобрил закон, разрешающий сообщать данные о потерявших память

Совфед одобрил закон, разрешающий сообщать данные о потерявших память

Совфед на заседании в среду одобрил закон об обязанности медучреждений сообщать правоохранительным органам о пациентах, чья личность не установлена. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:02

2020-12-16T14:02

2020-12-16T14:02

здоровье - общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об обязанности медучреждений сообщать правоохранительным органам о пациентах, чья личность не установлена.Законом уточняется, что причины, по которым пациент оказывается неспособным сообщить данные о своей личности, могут не ограничиваться потерей сознания, памяти или деменцией. В документе используется формулировка "пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности".В пояснительной записке отмечается, что проект был разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с представителями добровольческих (волонтерских) организаций, согласно которому правительство должно принять меры по совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел РФ, медицинских и волонтерских организаций, занимающихся поиском пропавших людей, в части, касающейся их поиска, установления личности пациентов, находящихся в медицинских организациях без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, и малолетних детей."В настоящее время остро стоит вопрос организации розыска пропавших лиц, который осуществляют правоохранительные органы совместно с волонтерскими организациями. Одним из направлений розыска пропавших людей является проверка их местонахождения в медицинских организациях", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20201216/lekarstva-1589482250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, совет федерации рф, общество