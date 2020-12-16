https://ria.ru/20201216/biznes-1589465099.html

Совфед продлил отсрочку платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса

Совфед продлил отсрочку платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:05

2020-12-16T12:05

2020-12-16T12:05

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.Летом был принят аналогичный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. Теперь действие этого закона продлевается с 1 октября 2020 года по 1 мая 2021 года.Также с 31 декабря 2020 года до 1 июля 2021 года продлевается период, в который судебный пристав-исполнитель в отношении должников-граждан не применяет меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника по его месту жительства, наложением на него ареста изъятия и передачи.Согласно закону, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка будет предоставляться не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.Рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.Кроме того, на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам - выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.Также до конца этого года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов).Для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей вводится годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 миллионов рублей. Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также в проекте предлагается, что на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.

https://ria.ru/20201215/vlasti-1589337874.html

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совет федерации рф, общество