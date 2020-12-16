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Всемирный банк назвал условие для снижения уровня безработицы в России
Всемирный банк назвал условие для снижения уровня безработицы в России
Всемирный банк ожидает улучшения ситуации с безработицей в России по мере восстановления экономики, заявил в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:43
2020-12-16T13:53
федеральная служба государственной статистики (росстат)
всемирный банк
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всемирный банк ожидает улучшения ситуации с безработицей в России по мере восстановления экономики, заявил в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи."Мы не делаем конкретных прогнозов по безработице, но могу сказать, что мы ожидаем улучшения ситуации по мере восстановления экономики", - сказал собеседник агентства.По данным Росстата, безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 6,3%, при этом число безработных снизилось на 83 тысячи человек. Снижение общей безработицы в РФ впервые за время пандемии коронавируса было зафиксировано в сентябре. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре - 6,3%.Президент РФ Владимир Путин в начале декабря говорил, что рост безработицы является ключевым вызовом не только для России, но и для всего мира. По его словам, снижение безработицы идет в РФ медленно, этого недостаточно, чтобы кардинально переломить ситуацию.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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федеральная служба государственной статистики (росстат), всемирный банк, владимир путин, экономика

Всемирный банк назвал условие для снижения уровня безработицы в России

13:43 16.12.2020 (обновлено: 13:53 16.12.2020)
 
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всемирный банк ожидает улучшения ситуации с безработицей в России по мере восстановления экономики, заявил в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи.
"Мы не делаем конкретных прогнозов по безработице, но могу сказать, что мы ожидаем улучшения ситуации по мере восстановления экономики", - сказал собеседник агентства.
"Уровень безработицы повысился с 4,5% в октябре 2019 года до 6,3% в октябре 2020 года, до максимального значения за последние восемь лет. Столь высокого уровня безработицы не было со времени рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года", - констатировал он.
По данным Росстата, безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 6,3%, при этом число безработных снизилось на 83 тысячи человек. Снижение общей безработицы в РФ впервые за время пандемии коронавируса было зафиксировано в сентябре. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре - 6,3%.
Президент РФ Владимир Путин в начале декабря говорил, что рост безработицы является ключевым вызовом не только для России, но и для всего мира. По его словам, снижение безработицы идет в РФ медленно, этого недостаточно, чтобы кардинально переломить ситуацию.
Рейтинг российских регионов по уровню безработицы - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по уровню безработицы
Читайте полный текст интервью >>
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Всемирный банкВладимир ПутинЭкономика
 
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