https://ria.ru/20201216/bezrabotitsa-1589487938.html

Всемирный банк назвал условие для снижения уровня безработицы в России

Всемирный банк назвал условие для снижения уровня безработицы в России

Всемирный банк ожидает улучшения ситуации с безработицей в России по мере восстановления экономики, заявил в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:43

2020-12-16T13:43

2020-12-16T13:53

федеральная служба государственной статистики (росстат)

всемирный банк

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всемирный банк ожидает улучшения ситуации с безработицей в России по мере восстановления экономики, заявил в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи."Мы не делаем конкретных прогнозов по безработице, но могу сказать, что мы ожидаем улучшения ситуации по мере восстановления экономики", - сказал собеседник агентства.По данным Росстата, безработица в России в октябре осталась на уровне сентября и составила 6,3%, при этом число безработных снизилось на 83 тысячи человек. Снижение общей безработицы в РФ впервые за время пандемии коронавируса было зафиксировано в сентябре. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре - 6,3%.Президент РФ Владимир Путин в начале декабря говорил, что рост безработицы является ключевым вызовом не только для России, но и для всего мира. По его словам, снижение безработицы идет в РФ медленно, этого недостаточно, чтобы кардинально переломить ситуацию.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), всемирный банк, владимир путин, экономика