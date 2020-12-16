В Минске сообщили об отмене визита европейских экспертов на БелАЭС
12:09 16.12.2020 (обновлено: 16:10 16.12.2020)
© AP Photo / Aksana Manchuk, BelTa, PoolБелорусская АЭС
© AP Photo / Aksana Manchuk, BelTa, Pool
МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Визит европейских экспертов на БелАЭС 16-18 декабря не состоится, передает в среду Sputnik Беларусь со ссылкой на департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор).
Во вторник минэнерго республики сообщило, что эксперты Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) с 16 по 18 декабря посетят площадку строительства БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году.
"По рабочей информации команды партнерского обзора ENSREG, европейские партнеры приняли решение отменить свой визит в Беларусь 16-18 декабря текущего года. Вместе с тем, официальное уведомление об отмене визита в адрес белорусской стороны не поступало", - говорится в сообщении Госатомнадзора.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.
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