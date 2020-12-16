https://ria.ru/20201216/belorussiya-1589466401.html

В Минске сообщили об отмене визита европейских экспертов на БелАЭС

В Минске сообщили об отмене визита европейских экспертов на БелАЭС

Визит европейских экспертов на БелАЭС 16-18 декабря не состоится, передает в среду Sputnik Беларусь со ссылкой на департамент по ядерной и радиационной... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:09

2020-12-16T12:09

2020-12-16T16:10

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Визит европейских экспертов на БелАЭС 16-18 декабря не состоится, передает в среду Sputnik Беларусь со ссылкой на департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор).Во вторник минэнерго республики сообщило, что эксперты Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) с 16 по 18 декабря посетят площадку строительства БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году."По рабочей информации команды партнерского обзора ENSREG, европейские партнеры приняли решение отменить свой визит в Беларусь 16-18 декабря текущего года. Вместе с тем, официальное уведомление об отмене визита в адрес белорусской стороны не поступало", - говорится в сообщении Госатомнадзора.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.Минск активно сотрудничает с ENSREG по вопросам безопасности Белорусской АЭС. Ранее партнерские проверки ENSREG не нашли никаких отклонений проекта БелАЭС от стандартов безопасности МАГАТЭ, о чем сообщалось официально.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201126/belaes-1586468990.html

https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html

https://ria.ru/20201110/belaes-1583905250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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